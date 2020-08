Boltenhagen

Sie haben in der Weißen Wiek aufgelegt, auf in der Orangerie von Schloss Bothmer – aber jetzt haben sie den ultimativen Ort für eine Party im Ostseebad gefunden. Die Boltenhagener DJs Christian Beckert und Christian Richter, alias C&C, haben am Sonnabend auf der Seebrücke aufgelegt. Zu erleben war die Party, die nur mit zehn Gästen auf dem Kopf der Seebrücke stattfand, für die Fans online im Internet. Mehrere Tausend Zuschauer verfolgten das Event live, der Stream ist auf Youtube auch im Nachgang zu sehen. Kleiner Tipp der Redaktion: Es lohnt sich, sich das anzusehen. Die beiden sympathischen Boltenhagener sorgen nämlich nicht nur für coole Musik, es macht einfach Spaß, ihnen und ihren Gästen zuzuhören.

Zur Galerie Volle Strände, Party auf der Seebrücke, so sah es am Sonnabend im Ostseebad aus.

Seebrückenfest vom 27. Juli bis zum 1. August ist ausgefallen

Eigentlich hätte an diesem Wochenende das Seebrückenfest stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Einschränkungen ist auch das Mega-Event, das jedes Jahr Tausende an den Strand und ins Ostseebad lockt und mit zahlreichen Veranstaltungen umrahmt wird, ausgefallen. Genauso wie die unzähligen Partys, auf denen die beiden DJs normalerweise aufgelegt hätten. „Auch wenn wir das nur nebenbei machen, auch uns fehlen die Party schon ziemlich“, sagt Christian Beckert. Deshalb haben sich die beiden DJs zusammengetan und ihre Musik gestreamt, also live im Netz übertragen.

Anzeige

Musikwunsch des Bürgermeisters: Cordula Grün

Mit dabei am Sonnabend waren auch die amtierende Kurdirektorin des Ostseebades, Kathleen Herr, und Bürgermeister Raphael Wardecki. „Wir müssen froh sein, dass wir diesen Sommer überhaupt so erleben können, wie es jetzt der Fall ist. Das sah vor einigen Woche noch ganz anders aus. Ich bin stolz darauf, dass ihr so etwas auf die Beine stellt, danke dafür“, sagte Wardecki. Musikwünsche durften die Gäste natürlich auch abgeben: Raphael Wardecki ließ anschließend Partysong „Cordula Grün“ auflegen, Kathleen Herr wünschte sich Metallica mit „Nothing else matters“. Möglich wurde die Party auf der Seebrücke durch die Unterstützung der technischen Teams auf Wismar, Pro DJ Ligthning hat die Beleuchtung gestellt. HSP Events sorgte für die Liveschalte auf Youtube.

Weitere OZ+ Artikel

Ziel ist eine Musikparty für die Gäste am Strand

Die Idee, auf der Seebrücke zu spielen, gibt es schon länger. Allerdings war die Brücke über Wochen gesperrt. „Da konnten wir schlecht auflegen, wenn die Leute nicht auf die Brücke durften“, sagt Christian Richter. Der erste Schritt ist getan, der nächste wäre, auf der Seebrücke aufzulegen für die Gäste am Strand. „Die hätten wir schon gern dabei mit richtig lauter Musik“, so Christian Beckert. Angefangen haben die beiden Boltenhagener übrigens mit einer Schnapsidee in der Garage. „Wir haben drüber geschnackt, und was wir im letzten halben Jahr geschafft haben, das ist schon cool.“ Aber eine richtige Party für die Leute am Strand, das ist immer noch das große Ziel.

Von Michael Prochnow