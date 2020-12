Corona: 13 neue Fälle in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Entgegen dem Trend zu „ruhigeren Wochenenden“ hat das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg am Sonnabend 13 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenzzahl im Landkreis wieder leicht. „Nach interner Berechnung auf knapp 59“, erläuterte die Kreisverwaltung am Sonnabendnachmittag.

Mehr als ein Drittel der Neuinfizierten sind Kontaktpersonen der Kategorie eins, also Menschen, die einen relativ engen Kontakt zu Infizierten hatten. Sie waren bereits in Quarantäne. Unter ihnen ist eine zweite Erzieherin der Kindertagesstätte in Herrnburg.

Anzeige

Ein weiteres positives Ergebnis bei einer Auszubildenden am Sana-Klinikum in Wismar hat für das Krankenhaus zunächst keine weiteren Auswirkungen, wohl aber für das Bildungszentrum in Schwerin, das die junge Frau besucht. Dort wurden 17 Schüler zunächst mündlich in Quarantäne gesetzt. Weitere Ermittlungen laufen. Die Kontaktpersonen werden danach zur weiteren Betreuung an die örtlich zuständigen Gesundheitsämter übergeben.

Ebenfalls von Covid-19 betroffen ist seit Sonnabend das Seniorenheim Sankt Elisabeth in Wismar. „Dort gab es einen positiven Befund bei einer Pflegekraft“, teilte der Landkreis mit. Die Zahl der Kontaktpersonen sei begrenzt auf vier Bewohner und einige Kollegen. Deshalb werde derzeit keine Allgemeinverfügung erlassen. „Allerdings werden sich ab Montag weitere Personen Abstrichtests unterziehen, um das Geschehen im Blick zu behalten“, kündigt die Verwaltung an.

Sie bedauert in einer Pressemitteilung, dass es die aktuellen Zahlen von Sonnabend nicht rechtzeitig in den Lagebericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales geschafft haben. Das Lagus meldete für Nordwestmecklenburg keinen Fall.

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz