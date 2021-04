Grevesmühlen

Insgesamt gibt es inzwischen fast 30 Zentren für Corona-Schnelltests im Landkreis Nordwestmecklenburg, davon neun in der Hansestadt Wismar. Die komplette am 28. April aktualisierte Liste ist auf der Internetseite des Landkreises einsehbar.

Rotkreuzspeicher und Vereinshaus in Grevesmühlen

Das DRK hat ein Testzentrum in Grevesmühlen bereits seit Wochen im Rotkreuzspeicher aufgebaut. Geöffnet ist dort montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Auch im Vereinshaus am Kirchplatz in Grevesmühlen kann man sich vormittags testen lassen. Möglich ist das bis Ende April dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Ab 1. Mai soll auch mittwochs von 9 bis 11 Uhr geöffnet sein.

Zwei Zentren in Boltenhagen

Zwei Corona-Schnelltestzentren gibt es auch in Boltenhagen. Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr ist ein Testzentrum im Festsaal, Klützer Straße 11, geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, müssen sich Interessenten anmelden: im Internet unter www.apotheke-boltenhagen.de oder telefonisch unter 0151 / 50 34 97 64. Eine weitere Teststation öffnet montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr in der Veranstaltungsscheune des Iberotels an der Weißen Wiek. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Schnellteststationen in Nordwestmecklenburg gehören auch die Efeu-Apotheke in Schönberg montags bis freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr nach Anmeldung und das Sportlerheim in Dassow montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. In Klütz ist das Testzentrum im Jugendclub Bax, Im Thurow 1, montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Malte Behnk