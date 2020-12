Grevesmühlen

Mit 45 Corona-Neuinfektionen hat Nordwestmecklenburg am Dienstag einen Inzidenzwert von 52,8 erreicht. Die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, sei ebenfalls wieder angestiegen, teilte das Gesundheitsamt mit, und zwar auf 418, von denen 101 nachweislich mit dem Coronavirus infiziert seien.

Hinzu kamen vier weitere Meldungen von positiven Tests an andere Landkreise, weil die Betroffenen dort wohnhaft sind, aber in Nordwestmecklenburg getestet worden seien. Von den 45 Neuinfektionen waren nach Behördenangaben 23 Kontaktpersonen. Überwiegend stammen die Infektionen aus familiären Zusammenhängen.

Impfungen gehen weiter

Nachdem zu Wochenbeginn die Impfungen in Nordwestmecklenburg begonnen haben, meldet das Gesundheitsamt, dass inzwischen rund 350 Patienten und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen im Landkreis geimpft worden seien. Seit Dienstag ist die Datenbank des Landes online, in welche die Impfungen eingegeben werden, so dass bald mit regelmäßigen landesweiten Meldungen zum Fortschritt zu rechnen sei. Das Land hat für den 4. Januar die nächste Lieferung von weiteren 975 Impfdosen angekündigt. Diese werden entsprechend des Impfplanes ebenfalls in den Alten- und Pflegeheimen verwendet.

Außerdem seien am Dienstag 200 Impfdosen vom Land angeliefert worden, die für erste Impfungen in Krankenhäusern gedacht sind. Diese wurden entsprechend der Größenverhältnisse der Einrichtungen zwischen Wismar und Grevesmühlen aufgeteilt.

Von Michael Prochnow