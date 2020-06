Corona-Abi 2020: Mit Abstand und Maske, dafür ohne Eltern und Abiball

Grevesmühlen

Mit Abstand aber ohne Publikum wurden am Freitag die Abiturzeugnisse in der Sporthalle im Gymnasium am Tannenberg in Grevesmühlen übergeben. 79 junge Männer und Frauen nahmen ihre Zeugnisse nach zwölf Schuljahren in Empfang. Elf Abiturienten beendeten ihre schulische Laufbahn mit einem Notendurschnitt, der unter 1,5 lag. „Das ist ein tolles Ergebnis, ich freue mich sehr darüber“, sagte Schulleiterin Andrea Großmann. Genauso wie über das Resultat von Birte Redersborg: 883 Punkte von 900 möglichen bedeuten nicht nur einen Schnitt von 1,0 sondern Bestleistung, und zwar nicht nur für diesen Jahrgang. Weniger Grund zur Freude gaben die Corona-Regeln. Weil nur 100 Personen in die Sporthalle durften, mussten die Lehrer sich abwechseln bei der Zeugnisübergabe, nur zehn Elternvertreter durften mit dabei sein. Zumindest die Familie von Birte Redersborg hatte Andrea Großmann persönlich eingeladen, ansonsten fand die Übergabe ohne Öffentlichkeit statt. Einen Abiball gibt es dieses Jahr auch nicht. Das gab es übrigens das letzte Mal vor genau 30 Jahren, damals fiel die Abifeier des Wende-Jahrgangs den Wirren des politischen Umbruchs in Grevesmühlen zum Opfer.

Zur Galerie Klassenfotos und Impressionen vom Abi-Jahrgang 2020

Anzeige

Von Michael Prochnow