Grevesmühlen/Boltenhagen

Seit dem 11. Oktober gibt es auch in und um Grevesmühlen keine kostenlosen Schnelltests mehr. Lediglich Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, und Kinder unter zwölf Jahren erhalten weiterhin einen Gratistest. Mädchen und Jungen von zwölf bis 17 Jahren sowie Schwangere dürfen noch bis zum Jahresende mindestens einen kostenlosen Test pro Woche machen. Weil in Nordwestmecklenburg die Corona-Ampel auf Gelb gesprungen ist, brauchen Besucher von Restaurants oder kulturellen Veranstaltungen eine Impfbescheinigung oder zumindest einen negativen Schnelltest mit Zertifikat.

DRK nimmt 20 Euro

Aber wo gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich testen zu lassen? Offenbar nur noch beim DRK, wie eine Umfrage ergab. In Grevesmühlen ist das Testzentrum in der August-Bebel-Straße 51 (gegenüber des Amtsgerichtes) montags, dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Wer mittwochs oder am Sonntag einen Test braucht, der hat schlechte Karten. Weitere Testzentren des DRK befinden sich in Boltenhagen, Gadebusch und Wismar. Kostenpunkt: 20 Euro.

Damit ist das Deutsche Rote Kreuz etwas teurer als zum Beispiel einige der Apotheken in Wismar, die nach wie vor Schnelltests mit ausgestelltem Zertifikat sogar in englischer Sprache anbieten und zwischen 11,5o bis 15 Euro pro Test verlangen.

Wie Ekkehard Giewald, DRK-Geschäftsführer, erklärt, seien die 20 Euro der Mittelwert dessen, was üblich sei. „Es geht für uns auch um die Wirtschaftlichkeit beim Betreiben der Testzentren.“ Und wie die sich entwickelt, müsse man erst einmal beobachten und gegebenenfalls, sollten sich die Testzentren nicht länger tragen, mit der Politik reden.

So können sich Wismarer testen lassen In Wismar ermöglichen im Gegensatz zu Grevesmühlen mehrere Apotheken eine Testung. Der Preis, den der Kunde dafür zahlt, ist allerdings unterschiedlich. „85 Prozent der deutschen Apotheken nehmen 15 Euro für einen Schnelltest“, so Jan Ploen, Inhaber der Ratsapotheke am Markt, vom Deutschen Apothekerverband. Daran habe er sich orientiert. „Wir machen weiter, weil es auch Service für die Kunden ist“, sagt er. „Sie erwarten es.“ Wer einen Test benötigt, muss zum Hintereingang gehen. Aufgrund von Bauarbeiten an dem Gebäude, die noch bis zum Ende nächster Woche andauern, kann aktuell der Durchgang vom Karstadtplatz nicht genutzt werden. Der Schnelltest ist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr möglich. Kinder würden häufig kommen, die einen Test für die Kita benötigen, Urlaubsrückkehrer oder Kunden, die ins Ausland reisen wollen. Das Zertifikat mit dem Testergebnis wird auch in englischer Sprache ausgehändigt. Auch im Covid-19-Testzentrum in der Friedenshof-Apotheke an der Bürgermeister-Haupt-Straße ist nach wie vor ein Antigen-Schnelltest möglich: Montag und Donnerstag von 8.30 bis 10.30 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie sonnabends von 9.30 bis 11 Uhr. Hier kostet der Test zwölf Euro. Etliche Erwachsene haben sich gestern hier vor der Arbeit testen lassen sowie Kinder, die ins Wonnemar-Erlebnisbad wollten. Ebenfalls zwölf Euro nimmt die Apotheke am Platz des Friedens in Wendorf. Hier ist der Test nach Aussage einer Mitarbeiterin nur nach Terminabsprache möglich, weil er im normalen Apothekenbetrieb angeboten wird. Die Apotheke ist telefonisch unter 0 38 41/60 98 26 erreichbar. Für 11,50 Euro bietet die Anker-Apotheke in der Dankwartstraße den Schnelltest an – allerdings nur noch bis zum 10. November. Dann geht Inhaberin Marion Pranz in den Ruhestand. Sie hat niemanden gefunden, der die Apotheke weiterführen möchte. Auch im Alten Hafen können sich Einheimische und Gäste weiterhin auf eine Corona-Infektion testen lassen: im Testcenter neben der Vorverkaufsstelle für die Adler-Schiffe täglich von 9 bis 17.30 Uhr. Seit gestern werden hier 15 Euro pro Testung berechnet. Die Bezahlung erfolgt per PayPal während der Registrierung. Erst nach erfolgreicher Zahlung wird die Testung vorgenommen. Haike Werfel

Apotheken in Grevesmühlen testen nicht

Außer den vom DRK angebotenen Testmöglichkeiten existieren keine anderen in und um Grevesmühlen. Keine der drei Grevesmühlener Apotheken bietet einen Schnelltest-Service an. Obwohl Nachfrage durchaus da sei, wie die Inhaber auf Nachfrage bestätigen. Zum Teil wären die fehlenden räumlichen Gegebenheiten der Grund, aber auch das fehlende Personal spiele eine Rolle. Die Anfragen in den Apotheken häufen sich vor allem dann, wenn die DRK-Testzentren geschlossen haben.

Auch rund um Schönberg, in Dassow und den Gemeinden gibt es keine Möglichkeit für einen Schnelltest mehr. Die Apotheken haben diesen Service eingestellt, auch weil der Aufwand im Vergleich zur Nachfrage sehr hoch wäre. Sie müssten die Tests sechs Tage die Woche, jeweils zwei für Stunden anbieten. Das bindet Personal und Räume.

Anfragen in Boltenhagen häufen sich

In Boltenhagen am Sportplatz ist das Testzentrum täglich geöffnet, das Testzentrum im Iberohotel des Ostseebades ist dienstags und mittwochs geschlossen. Das zu Schließzeiten der DRK-Zentren auch bei ihm viele Urlauber nach Testmöglichkeiten fragen, bestätigt auch Michael Herrmann, Inhaber der Sonnenapotheke in Boltenhagen. „Ich biete im Moment keine Schnelltests mit Zertifikat an, denke aber langsam ernsthaft darüber nach.“

Ähnlich wie bei seinen Grevesmühlener Kollegen, so Herrmann, gehe es um die Lösung der räumlichen Frage. Doch sollte die Lage mit den Infektionen so bleiben oder sich weiter verschlechtern, die Corona-Ampel dauerhaft auf Gelb stehen und zum Besuch von Veranstaltungen und Restaurants die Vorlage negativer Tests über den Herbst und Winter dauerhaft notwendig sein, so Herrmann, werde er versuchen, eine Lösung zu finden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Montag ließen sich in Boltenhagen nach Auskunft Giewalds in Boltenhagen 16 Menschen testen, am Dienstag waren es 14. Beschwert hätte sich, nach Auskunft seiner Mitarbeiter, keine der Testpersonen über die Gebühren.

Die Anmeldung für die Testzentren des DRK in Nordwestmecklenburg erfolgt über die Webseite: www.testzentren-mv.de. Hier finden sich auch weitere Infos rund um das Thema Schnelltests. Zum Test muss ein Personalausweis oder Pass mitgebracht werden.

Von Annett Meinke