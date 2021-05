Grevesmühlen

Die Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie sorgen auch bei den Ordnungsämtern für deutlichen Mehraufwand. Im vergangenen Frühjahr und Sommer waren die Mitarbeiter der Ordnungsämter zwar auch verstärkt unterwegs, allerdings hielten sich die Behörden mit der Vollstreckung der Verwarn- und Bußgelder angesichts der rechtlich unsicheren Lage noch zurück. Das ist inzwischen vorbei. Wie die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg auf Nachfrage mitteilte, seien seit Beginn der Pandemie 470 Verwarn- und Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Die Höhe der Forderungen beläuft sich auf rund 26 500 Euro. „Hiervon sind rund 13 000 Euro bezahlt worden“, teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

Gleichzeitig weist die Behörde darauf hin: „Der Zweck von Buß- und Verwarnungsgeldern ist es nicht, Einnahmen für den Landkreis zu generieren. Vielmehr sollen Bußgelder eine Strafe für Verstöße gegen die Rechtsordnung sein und den Täter von zukünftigen Fehlverhalten abbringen.“ Gleichzeitig seien sie ein Signal an die Allgemeinheit, sich an Verbote und Gebote zu halten. Ein finanzieller Gewinn sind die Einnahmen durch die Corona-Strafzettel nicht. „Den Einnahmen stehen Ausgaben in beträchtlicher Größe, beispielsweise für Personalkosten, Porto und Zustellkosten entgegen.“

Von Michael Prochnow