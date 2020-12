Grevesmühlen

Weil es im Schwerstpflegeheim für Menschen mit Behinderungen am Tannenberg in Grevesmühlen mehrere Coronafälle gab, zieht der Landkreis Konsequenzen und lässt mehrere Werkstätten schließen. Betroffen sind fünf Standorte der Diakonie im nördlichen Mecklenburg, die auch Träger des Schwerstpflegeheims ist. Bis zum 18. Dezember werden die Werkstätten in Grevesmühlen (Am Wasserturm 4, Grüner Weg 5 und 19), in Upahl (An der Silberkuhle 13) und das Evangelische Familienferiendorf in Boltenhagen (Ostseeallee 101) geschlossen.

„Diese Verfügung ist nicht in einem konkreten Fallgeschehen in den Werkstätten begründet“, betont Kreissprecher Christoph Wohlleben. Vielmehr beziehe die sich auf das Fallgeschehen in den Wohneinrichtungen. Mit der Schließung solle eine Weiterverbreitung beziehungsweise Ansteckung verhindert werden.

Ende vergangener Woche hatte das Gesundheitsamt des Landkreises fast 40 Neuinfektionen im Schwerstpflegeheim vermeldet – darunter Mitarbeiter und Gepflegte. Das Pflegeheim ist eine Einrichtung für erwachsene Menschen mit schwerster geistiger und mehrfacher Behinderung. Das Virus sei trotz konsequenter Umsetzung des Hygienekonzeptes in die Einrichtung gelangt, erklärte Diakonie-Geschäftsführerin Kirsten Balzer.

Inzidenz weiterhin hoch

Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind am Dienstag (15. Dezember) 36 neue Covid19-Infektionen gemeldet worden. Darunter waren 13 Kontaktpersonen der Kategorie 1. Außerdem wurde eine Beschäftigte im Sana in Wismar positiv getestet. Die Inzidenz beträgt damit 121,4 – die Gesamtinzidenz für Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 95,1. Zudem gibt es im Landkreis den 14. Todesfall. Es handelt sich um einen Patienten des Sana-Klinikums.

Der Landkreis hat heute zwei „Meilensteine“ seit Pandemiebeginn überschritten, wie es Pressesprecher Christoph Wohlleben ausdrückt – mit 1002 die Marke von 1000 Fällen seit Beginn der Statistik und mit 10059 die Anzahl der durchgeführten Abstichtests seit Beginn der Zählung mit Einrichtung der Abstrichzentren. „Wobei zu beachten ist, dass die 10059 nur die Zahl der vom Gesundheitsamt veranlassten Tests sowie die Positivmeldungen aus anderen Testquellen wie Einrichtungen oder Arztpraxen wiedergibt“, so Wohlleben. Negative Tests seien grundsätzlich nicht meldepflichtig.

In Wismar gibt es Quarantäneverfügungen für zwei Schulen. Betroffen sind die zweite und dritte Klasse der Claus-Jesup-Schule und die Schüler der Klassen 5 und 6 der Ostseeschule.

Von Jana Franke