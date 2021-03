Corona-Fälle in Grevesmühlen: Hort am Lustgarten betroffen

Grevesmühlen

Von den 40 Corona-Neuinfektionen, die am Mittwoch in Nordwestmecklenburg registriert wurden, kommen drei aus dem Hort am Lustgarten in Grevesmühlen. Wie das Gesundheitsamt mitteilte, müssen deshalb 70 Kinder und 15 Beschäftigte, die in der Zeit vom 26. Februar bis zum 2. März in der Einrichtung waren, in Quarantäne. Grund sind positive Befunde bei zwei Beschäftigten und einem Kind.

Ebenfalls betroffen ist die Kita „De lütten Plappersnuten“ in Proseken. Nach einem vorsorglichen Test bei einem Kita-Kind, das aus einem anderen Infektionsgeschehen als Kontaktperson benannt war und der positiv ausfiel, müssen nun bis zum 16. März alle Kinder der Gruppe „Buddelzwerge“ in Quarantäne, die am 2. März in der Einrichtung waren. Die Gruppe war gerade erst aus einer bestehenden Quarantäne in die Kita zurückgekehrt.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

15 Schüler und eine Lehrerin der Klasse 2 b der Regionalen Schule mit Grundschule in Lützow müssen ebenfalls in Quarantäne, auch dort gab es einen positiven Befund. Insgesamt sind 842 Menschen in Quarantäne, 186 davon als infiziert. Zudem gab es nach Angaben des Landkreises einen weiteren Toten im Zusammenhang mit Covid19, es handelt sich dabei um eine Person aus dem Pflegebereich im Klützer Winkel.

Von Michael Prochnow