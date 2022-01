Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg: Zweithöchster Wert seit Beginn der Pandemie

Grevesmühlen

Nordwestmecklenburg bleibt trauriger Spitzenreiter bei der Ausbreitung von Corona in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Sonntag 712,1. Die Zahl gibt an, wie viele neue Corona-Fälle je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen dem Gesundheitsamt bekannt geworden sind.

Die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hat der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 613,7. Die niedrigste weist der Landkreis Rostock auf: 368,5, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Rügen mit 368,7.

Bereits am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern aus Nordwestmecklenburg. Sie kletterte auf 606,4. Am Sonnabend stieg sie weiter auf 713,4. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Am Sonntag ging sie nur leicht um 1,3 zurück.

Weniger besorgniserregend: die derzeitige Entwicklung bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen. Sie gibt an, wie viele Neuaufnahmen von Corona-Erkrankten es in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner gab. Am Sonntag lag sie in Nordwestmecklenburg bei 3,2. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern einer der niedrigsten Werte. Die Auslastung der Intensivstation stieg leicht auf 8,3 Prozent. Diese Zahl zeigt an, wie viel Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind. Am Sonnabend lag sie bei 8,2 Prozent. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit Corona waren nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Nordwestmecklenburg seit Freitag nicht zu beklagen.

Von Jürgen Lenz