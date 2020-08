Corona-Fall: Riesenprobleme für Eltern

Schönberg

Schlangestehen in coronagerechtem Abstand: Zahlreiche Mütter und Väter reihten sich am Dienstagnachmittag ein, um in der Sporthalle der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg vorzubringen, was sie bewegt, seitdem in der vergangenen Woche ein Schüler der fünften Klasse positiv auf Covid-19 getestet wurde. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hatte zu zwei Treffen eingeladen, um, wie es hieß, über die aktuelle Situation, das weitere Vorgehen und die Arbeit der Kreisverwaltung zu informieren.

Große Schwierigkeiten für berufstätige Eltern

Schnell wurde klar: Probleme, Ärger und Verunsicherung sind groß bei vielen Eltern, deren Kinder normalerweise die fünfte oder sechste Klasse besuchen. Wegen des positiven Test bei einem Jungen sind die Schüler jetzt in Quarantäne. Mütter und Väter machten am Dienstagnachmittag deutlich: Zahlreiche Eltern stehen vor großen Problemen, weil sie berufstätig sind, jetzt aber zu den gewohnten Unterrichtszeiten ihre Kinder betreuen müssen.

Amtsarzt Wolfgang Harrandt erläutert in der Sporthalle in Schönberg das Vorgehen des Gesundheitsamtes. Quelle: Jürgen Lenz

Kerstin Weiss sagte: „Wir können die Kinder erst wenn das zweite Testergebnis negativ ist, wieder zum Unterricht freigeben.“ Bisher sind alle Schüler der fünften und sechsten Klassen einmal überprüft worden. Ein zweiter Test folgt am Donnerstag dieser Woche. Die Landrätin erklärte gegenüber den Eltern, die Arbeitgeber seien nicht verpflichtet, die Mütter und Väter der Schüler freizustellen, denn: „Für Sie gilt keine Quarantäne.“

Eltern betonten dagegen, auch sie könnten gefährdet sein, weil sie ja Kontakt zu ihren Kindern haben und diese eventuell Kontakt zu dem Schüler, der einmal positiv getestet wurde. Eine Mutter erklärte, wann das besonders problematisch ist: Wenn sich ein Elternteil um Menschen kümmert, die zu einer Risikogruppe gehören – Alte oder Schwerkranke beispielsweise.

„Das ist eine Katastrophe“

Eltern und der stellvertretende Schönberger Bürgermeister Sebastian Busse (Kommunale Wählergemeinschaft) kritisierten, die Schüler hätten bereits am Freitag oder Sonnabend getestet werden sollen und nicht erst am Montag. Eine aufgebrachte Mutter sagte: „Diese Regierung ist nicht in der Lage, zeitnah zu reagieren.“ Das sei eine Katastrophe.

Die Landrätin antwortete, es hätte nicht schneller geeignetes medizinisches Personal zu Verfügung gestanden und: „Wenn, dann hätte es auch nichts geändert.“ Amtsarzt Wolfgang Harrandt bekräftigte, Montag ab 10 Uhr sei der frühstmögliche Termin in der Schule in Schönberg gewesen.

Der stellvertretende Schönberger Bürgermeister Sebastian Busse (KWG) kritisiert ein Informationsdefizit am Freitag und am Wochenende. Quelle: Jürgen Lenz

Zahlreiche Mütter und Väter applaudierten, nachdem Sebastian Busse sagte, am Freitag und am Wochenende habe es aus Sicht der Eltern ein großes Informationsdefizit gegeben. Auch sei das Bürgertelefon nicht geschaltet gewesen. Mitarbeiter der Kreisverwaltung antworteten, Kinder und Eltern seien bereits am Freitag informiert worden. Einen Bedarf für das Bürgertelefon habe es am Wochenende seit längerer Zeit nicht gegeben, sagte Kerstin Weiss. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes versprachen in den Informationsveranstaltungen am Dienstag, dass die Eltern spätestens am kommenden Sonnabend über die Ergebnisse der zweiten Tests und deren Folgen in Kenntnis gesetzt werden.

Der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Mathias Frenz, erläuterte, am vergangenen Freitag habe ein Labor informiert, dass ein Kind positiv auf Covid-19 getestet wurde. Es handelte sich um einen Fünftklässler der Regionalen Schule mit Grundschule Schönberg. In solchen Fällen wird nach Mathias Frenz’ Auskunft immer geklärt: Welche Kontaktpersonen gibt es? In der Schule in Schönberg kommen die Fünft- und Sechstklässler in Frage. Sie bilden eine Lerngruppe, die während des Unterrichts und der Pause von anderen Schülern getrennt ist. „Wir nennen das Kohorte“, sagt Mathias Frenz. 103 Schüler, sechs Lehrer und eine weitere Betreuungsperson wurden am Montag getestet. Alles Tests waren nach Auskunft des stellvertretenden Amtsleiters negativ und: „Auch alle Tests im Wohnumfeld des positiv getesteten Schülers sind negativ.“

„Kein Grund zum Jubeln“

Das ist nach Einschätzung des Amtsarztes Wolfgang Harrandt aber „kein Grund zum Jubeln.“ Ein zweiter Test für alle Schüler und die Lehrkräfte sei notwendig. Wenn auch dieser Test ohne ein positives Ergebnis bleibt, könne die Quarantäne bereits am kommenden Wochenende aufgehoben werden und die Kinder ab Montag wieder in die Schule, kündigt der Amtsarzt an. Übergeordnetes Ziel sei die Pandemie in den Griff zu bekommen – „und das im Einzelfall so schnell wie möglich.“

Unklar bleibt bisher, warum in der vergangenen Woche das Coronatestergebnis bei einem Fünftklässler positiv war, bei einem späteren Test aber negativ. Möglicherweise lag es am Krankheitsverlauf. Ein Vater wies am Dienstag darauf hin, dass bei einem Fall in Graal-Müritz die Positiv-Probe eines Schülers mit fremdem biologischem Material verunreinigt war. Kerstin Weiss antwortete: „Hier gibt es kein Anzeichen dafür, dass so etwas passiert ist.“

