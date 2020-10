Corona-Fall am Gymnasium in Schönberg

Schönberg

Die Nachricht verbreitete sich am Freitagmorgen schnell auf Facebook: Am Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasium soll es einen Corona-Fall geben. Schulleiter Maik Pegel bestätigte das auf OZ-Anfrage. „Ich habe in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises die Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 informiert, dass sie am Freitag zu Hause bleiben sollen“, erklärte er.

Nachdem die Schulleitung Kenntnis von dem positiven Test eines Schülers hatte, informierte sie umgehend die Schüler und Eltern per Mail und über den I-Server auf der Internetseite der Schule. Die Klassenstufen 7 und 8 werden weiter an der Schule unterrichtet. Weitere Informationen des Landkreises wird es im Laufe des Tages geben.

Somit ist das Ernst-Barlach-Gymnasium die dritte betroffene Einrichtung im Schönberger Land innerhalb einer Woche. Am Montag ist der Kindergarten „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg geschlossen worden. Ein Kind wurde positiv getestet. 60 Kinder und neun Mitarbeiter sind zunächst bis zum 4. November in Quarantäne. Einen Tag später meldete die Kita in Dassow einen Corona-Fall. Dort ist eine Erzieherin positiv getestet worden. 110 Kinder und elf Erzieher sind in Quarantäne. Allein am Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg 14 neue Corona-Infektionen.

Von Jana Franke