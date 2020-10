Lützow

Corona-Fall an der Schule in Lützow bei Gadebusch ( Landkreis Nordwestmecklenburg): Wie Landkreissprecher Christoph Wohlleben am Samstag mitteilte, hat sich ein Schüler der sechsten Klasse mit SARS-CoV-2 angesteckt. Dies sei innerhalb der Familie passiert, nicht an der Schule selbst.

In der Folge müssen 82 Schüler und zehn Lehrer jetzt in Quarantäne. Am Montag wird ein mobiles Corona-Abstrichzentrum vor Ort sein, um die Kontaktpersonen zu testen. Die Quarantäne gilt vorerst bis übernächsten Montag (26. Oktober). Dann sollten die Ergebnisse des zweiten Corona-Tests vorliegen. Sind diese negativ, könnten Schüler und Lehrer wieder regulär den Unterricht besuchen.

Weitere Informationen will Landrätin Kerstin Weiß am Sonntagnachmittag bekannt geben. Die Schule in der Gemeinde ist eine Regionalschule mit Grundschule.

