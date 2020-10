Dassow/Herrnburg

Nach einem Corona-Fall in einer Kita in Dassow sind 110 Kinder und elf Erzieherinnen in Quarantäne. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Betroffen sind die Schützlinge und Pädagogen in beiden Kita-Häusern Lübecker Straße 40 und 42.

Ursache ist nach Auskunft des Landkreises der positive Test bei einer Erzieherin. Sie habe sich in beiden, nebeneinanderliegenden Häusern bewegt. Die Frau habe zuletzt am Mittwoch, den 21. Oktober, in der Einrichtung gearbeitet.

Quarantäne gilt zunächst bis 4. November

Das Gesundheitsamt ordnete am Dienstag die Quarantäne für die Kinder und Erzieherinnen an. Sie gilt zunächst bis 4. November. Die Kita in der Lübecker Straße bleibt vorerst geschlossen. Der Trägerverein „Jugendhilfezentrum Käthe Kollwitz Rehna“ informierte die Eltern am Dienstag.

Die DRK-Kita „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg ist seit Montag ebenfalls wegen eines Corona-Falls geschlossen. Ein Kind wurde positiv auf Covid-19 getestet. 60 Kinder und neun Mitarbeiter des Kindergartens sind in Quarantäne. In Herrnburg und Dassow werden Abstrichtests durchgeführt.

