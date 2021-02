Grevesmühlen

Der Landkreis sprach am Dienstag für den Hortbereich der Kita Am Lustgarten in Grevesmühlen eine Allgemeinverfügung aus. Nach einer Reihentestung ist eine dort beschäftigte Person, die keine Symptome aufwies, positiv getestet worden. Alle Mitarbeiter und Kinder des Hortes, die am 28. und 29. Januar oder am 1. Februar in der Einrichtung waren, müssen bis zum 15. Februar in Quarantäne.

Im Landkreis gibt es zwei weitere Allgemeinverfügungen. Betroffen sind Krippenkinder in der Kita Hanseatenhaus in Wismar und Zehntklässler der Regionalen Schule in Proseken. Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 20 Corona-Fälle gemeldet.

Inzidenz liegt bei 64,8

Damit sind derzeit 121 Menschen als infiziert in Quarantäne, insgesamt sind es 591 Menschen. Unter den Neuinfektionen sind drei Personen, die im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeiten, zwei davon arbeiten außerhalb des Landkreises. Rund ein Drittel der Neuinfektionen ist auf familiäre Zusammenhänge zurückzuführen.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt 64,8. Im „tiefroten“ Bereich der Skala über 100 liegen noch die Mecklenburgische Seenplatte (115,9) und Vorpommern-Greifswald (147,7). Der Landesdurchschnitt beträgt 80,8.

Von Jana Franke