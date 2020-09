Corona-Fall in Rüting: Betroffene erfahren Testergebnisse aus dem Internet

Grevesmühlen/Rüting

Die gute Nachricht sorgte in diesem Fall für richtig Ärger: Im Corona-Fall in einer Kita in Rüting sind nach wie vor 54 Kinder sowie die Betreuerinnen in Quarantäne. Am Donnerstag war der Fall bekannt geworden, weil eine Erzieherin positiv auf Covid 19 getestet worden war. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt des Landkreises die Kita geschlossen, die Quarantäne angeordnet und alle Betroffenen testen lassen. Die Ergebnisse sollten am Sonnabend vorliegen. Das taten sie auch, wie der Landkreis in einer Pressemitteilung um 15.07 Uhr bekannt gab, seien alle Testergebnisse negativ gewesen. Unmittelbar darauf veröffentlichte die OSTSEE-ZEITUNG die Nachricht.

Debatten in den sozialen Netzwerken

Die betroffenen Eltern erfuhren über die Onlinemeldung von den Ergebnissen. Und das sorgte für reichlich Ärger, einige der Betroffenen machten sich ihrem Ärger am OZ-Telefon Luft. Wie könne es sein, dass man nicht zuerst die Familien informiere, fragte eine besorgte Mutter. „Wir erfahren die Ergebnisse aus dem Internet, das ist unprofessionell und kann einfach nicht sein.“ In den sozialen Netzwerken hagelte es reichlich Kritik an der Kommunikationspolitik des Landkreises. Die Kreisverwaltung äußerte sich in einem kurzen Post in der Debatte mit der Begründung, dass das öffentliche Interesse und die Information an die Presse Vorrang gehabt habe.

Von Michael Prochnow