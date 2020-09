Eine Woche nach Bekanntwerden von mehreren Corona-Fällen in der Kita in Rüting (Nordwestmecklenburg) hebt der Landkreis die Quarantäne für den überwiegenden Teil der betroffenen Kinder und Erzieher auf. Zwei Kinder seien nach Angaben des Landkreises nicht zum 2. Test erschienen, sie bleiben weiter in Quarantäne.