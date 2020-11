Wismar

Wegen der steigenden Corona-Zahlen in Nordwestmecklenburg beschränkt die Kreisverwaltung ab Dienstag, 10. November, wieder den Zugang zu den Verwaltungsgebäuden in Wismar und Grevesmühlen für Besucher. Eine ähnliche Maßnahme wurde bereits im Frühjahr getroffen. Um dann in die Häuser zu gelangen, muss vorab mit den zuständigen Sachbearbeitern telefonisch ein Termin vereinbart werden. Bei dem Besuch selbst müssen sich die Nordwestmecklenburgern im Bürgerbüro anmelden und werden dann von den betreffenden Mitarbeitern in Empfang genommen.

Zulassungsstellen nicht betroffen

In den Gebäude müssen Mund-Nasen-Schützer getragen und die Mindestabstände eingehalten werden. Außerdem muss ein Kontaktformular ausgefüllt werden.

Die Zugangsbeschränkungen gelten für den Standort Grevesmühlen (Malzfabrik) und das Verwaltungsgebäude in der Rostocker Straße 76 in Wismar.

In den Kfz-Zulassungsstellen in Wismar und Grevesmühlen sind keine Termine nötigt. Hier wird das Betreten der Ämter mit einem Sicherheitsdienst reguliert. Es gelten strenge Hygienemaßnahmen.

Wie Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) berichtet, gibt es auch in der Kreisverwaltung einen positiv getesteten Corona-Fall, sechs Mitarbeiter sind in Quarantäne. „Die Zugangsbeschränkungen dienen dem Schutz der Bürger und der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit in der Kreisverwaltung. Ich bitte die Bürger dafür um Verständnis, auch wenn es Besuche ein wenig umständlicher macht“, so die Landrätin.

Von OZ