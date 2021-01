Schönberg

So weit es geht Kontakte zu anderen Menschen vermeiden, möglichst zu Hause bleiben: Dazu hält das Land Mecklenburg-Vorpommern seine Einwohner an. Stadt- und Gemeindevertreter im Schönberger Land treffen sich trotzdem zu Sitzungen. Sie haben keine andere Chance, wenn die Politik in den Kommunen nicht völlig zusammenbrechen soll. Der Grund: Das Schweriner Innenministerium verbietet ein kontaktloses Verfahren, das es 2020 im ersten Lockdown noch erlaubt hatte. Damals konnten die Stadt- und Gemeindevertreter schriftlich abstimmen.

Das sogenannte Umlaufverfahren funktioniert so: Zuerst beschließen die Stadt- und Gemeindevertreter, dass sie ihre Stimme per E-Mail oder Brief abgeben. Danach entscheiden sie schriftlich über die eigentliche Sache – Zuschüsse für Vereine oder den Haushalt etwa.

Selmsdorfer Bürgermeister für Alternativen zu Treffen

Das dürfen die Kommunalpolitiker jetzt nicht mehr – zum Bedauern des Selmsdorfer Bürgermeisters Marcus Kreft ( SPD). Er sagt: „Es hat uns geholfen, wichtige Entscheidungen zeitnah zu treffen.“ Einige Gemeindevertreter hätten jetzt Sorge, sich zu Sitzungen zu treffen. Marcus Kreft sagt: „Es wäre hilfreich, wenn das Land andere Möglichkeiten zulässt.“

Warum dürfen die Stadt- und Gemeindevertreter nicht mehr schriftlich abstimmen? Das Umlaufverfahren sei in der Kommunalverfassung nicht vorgesehen, argumentiert das Schweriner Innenministerium auf Anfrage. Es erklärt: „Um den Kommunen dieses Verfahren mit der gebotenen Rechtssicherheit für die voraussichtliche Dauer der Pandemie zur Verfügung zu stellen, hat die Landesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der Sars-CoV-2-Pandemie in den Landtag eingebracht.“ Vorgesehen seien organisations- und haushaltsrechtliche Erleichterungen, von denen die Stadt- und Gemeindevertretungen Gebrauch dann machen können – vorausgesetzt, der Landtag beschließt den Entwurf. Das Ministerium kündigt an: „Das Gesetz soll voraussichtlich nach der zweiten Lesung am 27. Januar 2021 im Landtag verabschiedet werden.“ Mehr als zehn Monate nach dem Beginn des ersten Lockdowns in Mecklenburg-Vorpommern.

Anwesenheitslisten und Abstände vorgeschrieben In Sitzungen von Gemeinde- und Stadtvertretern müssen sich Politiker und Zuhörer in eine Anwesenheitsliste einschreiben. Die Liste ist vier Wochen aufzubewahren und dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Wer sich weigert, seine Kontaktdaten anzugeben, ist von dem Treffen auszuschließen. Das gilt auch für diejenigen, die falsche oder unvollständige Angaben machen. Für jede Sitzung muss ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt werden. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Ausnahme: Wenn Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden und genau erfasst wird, wer wo sitzt.

Die Politik im Schönberger Land kommt trotzdem nicht zum Erliegen. Stadt- und Gemeindevertreter verständigen sich telefonisch und übers Internet. Sie vermeiden Treffen. Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) sagt: „Wir machen nur die unbedingt notwendigen Sitzungen.“

Wegen der Corona-Gefahr: Bei Treffen der Kommunalpolitiker in Dassow müssen sich Zuhörer in eine Anwesenheitsliste eintragen. Quelle: Jürgen Lenz

Das ist auch die Haltung des Schönberger Bürgermeisters Stephan Korn ( SPD). Er erklärt: „Wir haben den Haushalt bereits im Dezember beschlossen.“ Das sei ihm wichtig gewesen. So sei es derzeit möglich, auf Sitzungen zu verzichten. Die Stadtvertreter in Schönberg hätten gute Wege gefunden, trotzdem miteinander zu kommunizieren – in Videokonferenzen, per Telefon und über soziale Netzwerke. Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) merkt an: „Die Sitzungen der gemeindlichen Gremien werden seit Mai turnusgemäß abgehalten – wegen der Corona-Lage weiterhin unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften.“

Städte- und Gemeindetag MV sieht Lage kritisch

Der Städte- und Gemeindetag MV sieht die Lage kritisch. Er erklärt: „Da aber unabhängig von der rechtlichen Zulässigkeit Gremienmitglieder wie Verwaltungen kein gutes Gefühl bei Präsenzsitzungen im Lockdown haben, stellt sich die Frage nach rechtlich zulässigen Alternativen dazu.“ Die Antwort solle das Gesetz geben, das derzeit im Schweriner Landtag liegt. Es sei lange angekündigt und biete Alternativen wie Umlaufbeschlüsse und Videokonferenzen – auch wenn einige Gemeindevertreter nur per Telefon dabei sind.

Der Städte- und Gemeindetag richtete am 15. Dezember nach eigenen Angaben einen Antrag nach Standardöffnungsgesetz an das Innenministerium, „mit dem die gut begründeten Regelungen aus dem Gesetzesentwurf vorab als Abweichungen von der Kommunalverfassung mit sofortiger Wirkung genehmigt werden sollen.“ Mit diesem Vorstoß hatte die Interessenvertretung der Kommunen bisher keinen Erfolg.

Jürgen Lenz