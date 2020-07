Lübeck

Vor mehr als drei Jahrzehnten konnten „Wessis“ aus der Region Lübeck den „nahen Osten“ im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs per Tagesvisum erkunden. Knapp 30 Jahre nach der Wiedervereinigung aber ist und bleibt Nordwestmecklenburg für Tagestouristen aus den schleswig-holsteinischen Nachbarkreisen zumindest bis zum 4. August coronabedingt tabu.

„Vorgehen in Küstenländern besser miteinander abstimmen“

Viele Nordwestmecklenburger wissen und bedauern das, während etliche „West-Besucher“ zumindest irritiert über diese Regelung sind, da der dementsprechende Lockdown an der Holsteiner Küste ja bereits Mitte Mai vollzogen wurde. So sind sich ein ungenannt bleiben wollender Gassigeher und Sebastian Schubert (42), der mit seiner Familie am Sonntagmorgen von Herrnburg aus zu einer Radtour in Richtung Ratzeburger See startet, darüber einig: „Auch wenn man die Sicherheit nicht vernachlässigen sollte, fühlen wir uns als Rand-Lübecker. Man hätte das Vorgehen in den norddeutschen Küstenländern miteinander abstimmen sollen.“

Herrnburger Trio auf Radtour gen Ratzeburger See: Sebastian (42) und Annika Schubert (38) mit Sohn Mats (7) fühlen sich als „gebürtige Ossis“ durch die unterschiedlichen Corona-Regelungen in den Nachbarländern vom Westen wieder getrennt. Quelle: Andreas Oelker

„Es gibt nur ein Deutschland , aber 1000 verschiedene Regelungen“

Der 42-jährige Familienvater und seine 38-jährige Frau Annika sagen einmütig: „Wir sind geborene Ossis, haben uns aber darüber gefreut, dass es keine Grenzen mehr gibt. Jetzt ist man wieder getrennt vom Westen.“ Zum bundesweit unterschiedlichen Fahrplan in puncto Pandemie-Bekämpfung sagt Sebastian Schubert: „Es gibt nur ein Deutschland, aber 1000 verschiedene Regelungen.“

„Vielleicht gelten wir im Zweifelsfall als legale Transitreisende“

Damit haben auch Erika (71) und Helmut Herrmann (71) ihre Probleme. Die Heidelberger mit Zweitwohnsitz im (holsteinischen) Groß Grönau radeln gerade auf ihrer Ost-Tour von Duvennest nach Herrnburg und bekennen auf LN-Nachfrage: „Dass wir hier illegal unterwegs sind, war uns nicht bewusst. Aber vielleicht gelten wir im Zweifelsfall ja als legale Transitreisende, da wir ja eigentlich keinen Stopp einlegen wollten, bevor wir über Eichholz am westlichen Wakenitzufer wieder zurückfahren.“

„Dicker Strich zwischen benachbarten Bundesländern muss nicht sein“

Das Thema Tagestourismus betrifft Manfred (77) und Heidrun Müller (64) nur am Rande. Die Lübecker hüten in Duvennest Haus und Grundstück ihres Sohnes, beobachten den sonntäglichen Ausflugsverkehr vom Garten aus und finden: „Dass zwischen beiden benachbarten Bundesländern bei ähnlich niedrigen Infektionszahlen so ein dicker Strich gezogen wird, muss eigentlich nicht sein.“

Keine Abstecher in den „nahen Osten“ Individuelle Abstecher von Schleswig-Holstein an die mecklenburgische Ostseeküste oder in den Landkreis Nordwestmecklenburg bleiben vorerst tabu. Für Tagesgäste auch aus anderen Bundesländern bestehe diese Corona-Regelung noch bis mindestens Anfang August, sagte ein Sprecher der Landesregierung in Schwerin. „Am 4. August wird entschieden, wie es mit dem Tagestourismus weiter geht.“ Dann werde es das nächste Treffen der Landesregierung mit Kommunen, Gesundheitsexperten und Vertretern der Wirtschaft, von Gewerkschaften und Sozialverbänden geben. In einem ersten Schritt waren zumindest Tagesausflüge im Rahmen von Busreisen ins Land wieder erlaubt worden. Dr. Thilo Rohlfs, Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, sagte dazu: „Wir würden es begrüßen, wenn Mecklenburg-Vorpommern das Einreiseverbot für Tagesgäste aufheben würde, da wir insbesondere in der Lübecker Bucht die hohe Nachfrage sehr deutlich spüren. Selbstverständlich sind bei uns alle Tagesgäste herzlich willkommen, aber es wäre in Zeiten von Corona natürlich auch hilfreich, wenn sich die Besucherströme etwas besser verteilen würden.“ Die Zahlen von registrierten Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus waren in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt täglich höchstens im niedrigen einstelligen Bereich angestiegen. Bislang wurden landesweit insgesamt 806 Infektionsfälle registriert. 20 Menschen sind im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Erst langer Lockdown, dann Stornierungen wegen Bußgeld-Drohung

Auch Miriam Marienhoff (29), seit einem Jahr Inhaberin des Hofs „Alte Zeiten“ im benachbarten Schattin, kritisiert: „Da das Haupteinzugsgebiet unserer Frühstücks- und Eventlocation Lübeck, Ratzeburg und Mölln ist, müssen wir auch jetzt, nach dem zweimonatigen Lockdown, immer wieder Stornierungen entgegennehmen. Schließlich droht auf Verstöße gegen die Bestimmungen ja offiziell ein Bußgeld zwischen 150 und 2000 Euro.“

Hof „Alte Zeiten“ beklagt drastisches Umsatz-Minus

Der Hof „Alte Zeiten“ mit seinen fünf Ferienwohnungen für bis zu 30 Übernachtungsgäste hat sich auf Hochzeiten spezialisiert und bietet freitags bis sonntags auf Voranmeldung saisonale Buffets an. Angesichts der aktuellen Lage räumt Miriam Marienhoff jedoch ein: „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir auch aufgrund der Hygiene- und Abstandsvorgaben Umsatzeinbußen von bestimmt 50 bis 60 Prozent. Für mich ist es unverständlich, warum man wieder nach Mallorca fliegen darf, aber als Nachbar aus Schleswig-Holstein nicht zu uns kommen kann.“

Unverständnis auf Radstrecke rings um Dassower See

Kollektives Unverständnis herrscht auch bei den Pedalrittern auf der Radstrecke rings um den Dassower See in Richtung Pötenitz und Priwall. So betonen zwei anonyme Lübecker Freundinnen: „Wir wissen, dass unsere Tour illegal ist, aber wir müssen mal ’was Anderes sehen. Außerdem ist es ungerecht, dass die Mecklenburger zu uns kommen dürfen, wir aber nicht zu ihnen ’rüber dürfen.“ Dem pflichtet ein Dassower Mountainbiker-Duo bei und sagt: „Das ist doch hier alles um den Kirchturm ’rum. Für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollten einheitliche Regeln gelten.“

Pastor im Ruhestand als Grenzfall zwischen West und Ost

Kurz vorm Priwall gesteht ein von Lübeck über Dassow, Pötenitz sowie Travemünde nach Niendorf und über Warnsdorf retour in die Hansestadt radelndes Ehepaar: „Wir nehmen das Bußgeld-Risiko in Kauf, finden das Einreiseverbot aber unsinnig, da wir als Radfahrer im Freien ja auch niemanden gefährden.“ Christoph Störmer (70), Hamburger Pastor im Ruhestand und Priwall-Urlauber, fügt dem noch hinzu: „Wenn ich wie geplant am Mittwoch mit dem Rad die erste Etappe auf meiner Tour entlang der grünen Grenze bis nach Lauenburg absolviere, bin ich halt ein Grenzfall zwischen West und Ost.“

Kleine Priwall-Runde statt Abstecher nach Boltenhagen

Gar kein Risiko eingehen wollen indes Peter (41) und Julia Jäger (37) mit Sohn Thies (9). Nachdem die Hannoveraner Travemünde-Urlauber vom drohenden Bußgeld im „nahen Osten“ erfahren haben, stellen sie klar: „Dann lassen wir den Abstecher mit dem Fahrrad nach Boltenhagen halt sein und drehen hier eine kleine Runde auf dem Priwall.“

Von Andreas Oelker