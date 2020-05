Grevesmühlen

Es ist, da sind sich alle Experten einig, eine Frage der Zeit, wann die Kindertagesstätten und die Horteinrichtungen wieder voll ausgelastet sind. In Grevesmühlen geht es nun darum, wie die Lockerungen personell und logistisch umgesetzt werden können. „Tatsache ist, dass wir mit dem vorhandenen Personal die Hygienebestimmungen nicht umsetzen können“, sagt Bürgermeister Lars Prahler.

„Was die zusätzlichen Räume betrifft, da haben wir bereits Lösungen. Aber was die Betreuung der Kinder anbetrifft, da haben wir noch einige Hürden zu nehmen.“ Denn die Betreuung in Kleingruppen, wie sie derzeit praktiziert würde, sei künftig so nicht leistbar.

Fachkräfte reichen nicht für den künftigen Bedarf

Hintergrund der Diskussion ist der Umstand, dass aufgrund der Schutz- und Abstandsregelungen die Gruppen in Kita und Hort deutlich kleiner sein müssen. Das bedeutet, dass mehr Räume und auch mehr Betreuer vor Ort sein müssen. Da im Rahmen der Corona-Krise unter anderem die Fachkräfteregelungen aufgeweicht worden seien, könnten nun auch ungelernte Kräfte in den Betreuungseinrichtungen eingesetzt werden, hieß es dazu aus dem Rathaus in Grevesmühlen. „Denn eines ist klar, wir werden den zusätzlichen Bedarf an Personal nicht mit Fachkräften decken können“, betont der Bürgermeister.

Stattdessen würde die Stadtverwaltung, sofern die Fraktionen der Stadtvertretung nicht dagegen votieren würden, sich auf die Suche nach Personal machen, um den zu erwartenden Bedarf in den Einrichtungen zu decken. Das sei, so Prahler, keine Ideallösung, aber die einzige, die derzeit zur Debatte stünde. Die Fraktionen haben bereits Zustimmung signalisiert.

Klassenzimmer sollen als Horträume genutzt werden

Was die zusätzlichen Räumlichkeiten anbetrifft, will die Stadt auf die Schulen ausweichen. Zumindest in Sachen Hortbetreuung. „Ein Teil der Kinder würde dann nach dem Unterricht in den Schule betreut werden“, erklärt der Bürgermeister. „Die Räume im Hort reichen dafür nicht aus, die Alternative sind die Räume in den Schulen. Eine andere Lösung haben wir derzeit nicht.“

Auch dafür soll das zusätzliche Personal eingesetzt werden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, würden die ungelernten Kräfte nicht allein die Aufsicht übernehmen. Sie sollen den Fachkräften als Unterstützung zugeteilt werden.

