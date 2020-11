Grevesmühlen

Ein Covid 19-Fall an der Grundschule Fritz Reuter in Grevesmühlen, der am Freitagmorgen bekannt wurde, sorgt für eine komplette Schließung der Schule. Wie der stellvertretende Schulleiter Ralf Bendiks bekannt gab, gelte die Schule als eine Lerngruppe. „Wir haben das Gesundheitsamt über den Fall informiert, daraufhin wurde die Quarantäne angeordnet.“ Sie gilt bis einschließlich 24. November, die Schulleitung kündigte an, die Informationen dazu auf der Internetseite der Schule umgehend zu veröffentlichen. Auch der Hort sei über den Fall informiert worden. Am 25. November soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits zwei weitere positive Fälle an der Schule gegeben, weil die betroffenen Kinder jedoch schon seit einigen Tagen nicht am Unterricht teilgenommen hatten, hatte das Gesundheitsamt von einer Quarantäne in diesem Fall abgesehen. Beim jüngsten Fall allerdings hatte das Kind unmittelbar vor der Testung am Unterricht teilgenommen.

An der Grundschule am Ploggensee hat es nach OZ-Informationen ebenfalls einen Covid 19-Fall gegeben. Allerdings hatte sich auch dort das Gesundheitsamt gegen eine Quarantäne-Anordnung entschieden. Wie die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage mitteile, hänge dies vor allem damit zusammen, in welchem zeitlichen Zusammenhang der Kontakt des betroffenen Kindes mit den Mitschülern erfolgt sei. Wenn eine längere Zeit dazwischen liege, dann würde keine Quarantäne angeordnet.

