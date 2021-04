Corona: Grevesmühlens Bürgermeister kritisiert Schul- und Kitaschließungen

Grevesmühlen

Die erneuten Schul- und Kitaschließungen in Mecklenburg-Vorpommern sorgen für Kritik. Unter anderem hat sich Grevesmühlens Bürgermeister zu Wort gemeldet. Seiner Ansicht nach sollten vor allem die Kinder und Jugendlichen weiter die Chance haben, zumindest am Wechselunterricht teilzunehmen. „Um keine falschen Schlüsse aufkommen zu lassen, ich finde den Lockdown richtig und notwendig, um die dritte Welle zu brechen. Aber was den Bereich Kita und Schule betrifft, so denke ich, ist das der falsche Weg.“

Das Ansehen der Politiker in der Bevölkerung leidet durch die Beschlüsse

Deshalb hat der 48-Jährige, der verheiratet ist, drei Kinder hat und in Schwerin lebt, eine Stellungnahme veröffentlicht, die für einige Reaktionen gesorgt hat. Darin schreibt er zum Beispiel: „Ich verstehe nicht, warum in Mecklenburg-Vorpommern insbesondere für Schulen strengere Regeln gelten als auf Bundesebene. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum in MV eine Woche vor der Einführung des Bundesinfektionsschutzgesetzes Dinge festgelegt wurden, die dann aufgrund des Bundesgesetzes gleich wieder einkassiert werden mussten.“ Denn genau solche Aktionen würden dem Ansehen der Politiker in der Bevölkerung schaden. „Die Menschen möchten Verlässlichkeit, keinen Aktionismus. Und die, die Gesetze machen, brauchen auch die Bevölkerung, die diese Regeln akzeptiert.“

Unterschiedliche Regeln in MV und SH

Die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern liegt aktuell unter dem Bundesschnitt. Trotzdem wurden härtere Regeln für die Schulen beschlossen. Und während im Nachbarland Schleswig-Holstein Schulen, Geschäfte und Cafés öffnen, macht der Nordosten dicht. „Die Regeln in MV, die zu erneuten Schulschließungen für fast alle Schülerinnen und Schüler führten, lassen meiner Meinung nach vollkommen außer Acht, dass erst vor kurzem Teststrategien aufgebaut wurden, deren Ergebnisse man noch gar nicht werten kann.“ Prahler hatte gehofft, dass der Wechselunterricht zusammen mit den Hygienekonzepten an den Schulen eine Lösung sei.

„Unsere Kinder sind nicht illegal“

Dass Grevesmühlens Bürgermeister sich für eine Öffnung der Schulen und Kitas einsetzt, hat mehrere Gründe. Einer davon ist der soziale Faktor, den eine offene Schule bedeutet. Denn laut Prahler würden sich die Kinder und Jugendlichen trotz der Verbote weiterhin treffen. „Sie treffen sind unvermindert, in der Stadt, draußen, aber auch heimlich, an Orten die nicht zu kontrollieren sind, ohne die Tests, die noch vor kurzem als Gebot der Stunde gefeiert wurden.“ Das sei nach den Bestimmungen der Verordnungen wohl auch oft rechtswidrig. Aber: „Unsere Kinder sind aber nicht illegal. Sie haben Rechte, die man berücksichtigen muss und die die Politik zu schützen hat.“

Hinzu komme, dass vor allem Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen besonders unter der Pandemie leiden würde. Denn längst nicht alle Eltern würden sich zuhause auch ausreichend um die Kinder und Jugendlichen kümmern, der Sozialraum Schule falle weg. „Es gibt nunmal Schüler, die auf die Hilfe in der Schule und der Sozialarbeiter angewiesen sind, und sie haben jetzt ganz besondere Probleme.“

Warum geht MV einen Sonderweg?

Noch vor zwei Wochen wurde von der Landesregierung argumentiert, dass im Privaten die größte Gefahr der Pandemie stecke und der Präsenzunterricht an den Schulen eine besondere Bedeutung für die seelische Gesundheit unserer Kinder habe. Damit hatten die Entscheidungsträger recht. „Warum dann aber der Sonderweg in MV, warum die Drehung um 180 Grad? Wo ist dafür die fachliche Begründung, wie soll das juristisch begründet sein, warum dieser politische Schlingerkurs?“

Er bestreitet nicht, dass gerade jetzt besondere Vorsicht walten müsse. Abstand halten, Kontakte meiden, Testen, Impfen alles sei wichtig und richtig. „Aber Politik hat auch immer abzuwägen, welche Maßnahmen zielführend sind und was angemessen ist.“

Von Michael Prochnow