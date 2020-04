Es war abzusehen angesichts der zahlreichen Absagen der Großveranstaltungen in MV, jetzt ist es sicher: Das Stadtfest in Grevesmühlen im Juni findet nicht statt. Die Stadtverwaltung gab die Nachricht am Donnerstag bekannt. Das Piraten Open Air verschiebt die Vorstellung ebenfalls auf das Jahr 2021.