Grevesmühlen

Auch wenn gerade Lockerungen in Kraft treten und nicht mehr so viele Corona-Tests benötigt werden, sind die Teststationen im Landkreis weiter stark frequentiert.

Für die verordneten PCR-Tests gibt es seit dem 7. Februar ein Testzentrum des DRK, Am Ploggensee 4, in Grevesmühlen. Es soll das PCR-Testzentrum in der Alten Reithalle am Bürgerpark in Wismar entlasten. Geöffnet ist es am Montag und Dienstag von 9 bis 13 Uhr sowie von Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr. Für einen PCR-Test ist nach wie vor eine Verordnung bzw. Überweisung durch einen Arzt oder das zuständige Gesundheitsamt notwendig.

Aktuell 44 Schnelltestzentren in NWM

Corona-Schnelltests werden an vielen Orten in Nordwestmecklenburg durchgeführt. So unter anderem in Boltenhagen (Sportplatz, Sonnenapotheke und Dorfhotel), in Dassow (Altes Rathaus), in Grevesmühlen (Rot-Kreuz-Speicher des DRK, Wellness & Beauty „mystyle“ im Grünen Weg und German Medical Protection, Standort Markant-Markt), in Rolofshagen (Team Wilken), in Schönberg (Efeu-Apotheke und Pflegedienst Moll in der Palmberghalle), in Selmsdorf (Brandschutz Klotz) und in Upahl (An der Silberkuhle 3 c).

Weitere Schnelltestzentren befinden sich in Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg, Rehna, Gadebusch, Gägelow, Neuburg, Neukloster, Poel, Warin und Wismar. Informationen zu den genauen Zeiten stehen auf der Homepage des Landkreises Nordwestmecklenburg, wo alle derzeit 44 aktuellen Testzentren aufgelistet sind.

Impfungen in vier Städten

Auch die mobilen Impfteams des Landkreises sind nach wie vor unterwegs. Am Montag, 14. Februar, ist das Impfteam von 14 bis 18 Uhr in der Palmberghalle, Rudolf-Hartmann-Str. 2a, in Schönberg. Terminanmeldung ist nicht notwendig.

Am Dienstag, 15. Februar, und Freitag, 18. Februar, wird in Grevesmühlen im Luise-Reuter-Saal, Kirchplatz 5, von 10 bis 18 Uhr ohne Anmeldung geimpft.

In Gadebusch ist das Impfteam am 16. Februar von 14 bis 18 Uhr in der Feuerwehr, Agnes-Karll-Str. 46, ohne Anmeldung.

In Neukloster wird am 17. Februar im Rathaus, Hauptstraße 27, von 14 bis 18 Uhr ohne Anmeldung geimpft.

Von Malte Behnk