Grevesmühlen/Schönberg/Klütz

Die Corona-Schutzimpfungen in Nordwestmecklenburg haben begonnen. Nachdem am Sonntag die ersten 975 Impfdosen an das Gesundheitsamt geliefert wurden, haben am Montag die Hausärzte begonnen, ihre Patienten in den Alten- und Pflegeheimen Nordwestmecklenburgs zu impfen.

Eine der ersten am frühen Morgen war Gertrud Brötzmann im Awo-Pflegeheim in Kalsow, die 88-Jährige lebt seit zwölf Jahren in der Einrichtung. Dr. Fabian Holbe aus Neuburg nahm die Impfung vor. Im Beisein von Landrätin Kerstin Weiss, die zuvor per Schnelltest überprüft worden war. „Ich bin sehr froh, dass der erste Impftag in Nordwestmecklenburg so konfliktlos ablief und danke auch ausdrücklich allen, die daran mitgewirkt haben. Sie werden auch in den kommenden Tagen ihre Arbeit für die Gesundheit der Menschen im Landkreis tun und haben dafür oft auch Urlaube oder freie Tage verschoben“, so die Landrätin.

Ihrer Ansicht nach sei die Stimmung in den Einrichtungen gut und die Impfbereitschaft unter Personal und Patienten hoch. Wie hoch diese Zahlen genau sind, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Konkrete Zahlen liegen nicht vor, in vielen Heimen laufen derzeit noch die Abfragen zur Impfbereitschaft.

DRK-Wohnanlage in Schönberg zum Start dabei

Um 11 Uhr begannen am Montag die Impfungen in der DRK-Wohnanlage „Am Oberteich“ in Schönberg. Dafür hatten die Mitarbeiter einen Raum vorbereitet. Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind, seien in ihren Zimmern geimpft worden, hieß es auf Anfrage. Nach Auskunft der Wohnanlagen-Leiterin Silke Buchfink freuten sich die meisten Bewohner über die Impfung. Nur sehr wenige hätten abgelehnt. Auch zahlreiche Mitarbeiter nutzten am Montag die Chance. In dem Haus mit Blick auf den Oberteich kümmern sich 54 Frauen und Männer um 60 Bewohner.

Landrätin Kerstin Weiss sieht zu, wie DRK-Mitarbeiterin Bärbel Ziehn-Teude (59) in der DRK-Wohnanlage in Schönberg ihre Impfung von Dr. Carsten Sommerfeldt bekommt. Quelle: Landkreis

Dort hatte auch Landrätin Kerstin Weiss das Gespräch mit den Mitarbeitern gesucht, wie beispielsweise mit Bärbel Ziehn-Teude. Die 59-Jährige gehört selbst zu einer Risikogruppe, freut sich aber vor allem für den Betrieb in der Einrichtung über die Impfungen: „Seit knapp einem Jahr leben wir ständig mit der Angst, dass die Krankheit in die Einrichtung getragen wird und sich dort verbreitet. Mit den Impfungen wird diese Sorge bald etwas kleiner.“

Klütz startet voraussichtlich Anfang Januar

In der DRK-Seniorenwohnanlage „Uns Hüsung“ in Klütz warten Bewohner und Mitarbeiter noch auf den Impfstart. „Uns wurde mitgeteilt, dass wir in der ersten Kalenderwoche dran sein werden“, sagt Einrichtungsleiterin Anke Witt. Ab dem 4. Januar rechnet sie also mit einem Termin zur Impfung der etwa 90 Bewohner und des Pflegepersonals. Bisher geht sie davon aus, dass dann nicht ein mobiles Impfteam, sondern ein Hausarzt oder mehrere die Impfung durchführen.

„Das halte ich für ein gutes System“, sagt Anke Witt. „Der Hausarzt kennt Vorerkrankungen, Allergien und den Impfstatus. Wir hätten viel Vorarbeit, diese Daten alle für ein mobiles Impfteam zusammenzustellen.“ Allerdings haben nicht alle Bewohner der Einrichtung denselben Hausarzt, ob in der ersten Januarwoche dann mehrere Ärzte in die Wohnanlage kommen und impfen, weiß Anke Witt noch nicht. Sie wartet auf weitere Informationen des Gesundheitszentrums.

Awo-Seniorenzentrum Grevesmühlen auf der Warteliste

Auch im Seniorenzentrum „Am Wasserturm“ der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in Grevesmühlen wird voraussichtlich erst Anfang Januar gegen das Coronavirus geimpft. „Wir müssen auch die Einverständniserklärung haben und die müssen zum Teil an Angehörige verschickt werden“, sagt Einrichtungsleiterin Silke Lindenau. Die Angehörigen hätten zudem eventuell Fragen an den Hausarzt. Daher sei bis zum 5. Januar Zeit, die Einverständniserklärung zum Impfen zurückzuschicken.

So geht es mit den Impfungen weiter Im Organisationsteam des Landkreises sitzt seit Anfang November für die Hausärzte Dr. Fabian Holbe, der seine Praxis in Neuburg betreibt. „Es ist sehr sinnvoll, dass wir in dieser Phase beteiligt sind“, so Holbe: „Wir kennen die Einrichtungen vor Ort und hatten auch schon Kontakt zu den Leitungen. Das erleichtert die Organisationsarbeit. Außerdem gibt es auch zu den Bewohnern schon ein Vertrauensverhältnis, was ebenfalls sehr wichtig ist. Wir wollen in drei Tagen mit zehn Teams zunächst 15 Alten- und Pflegeheime bedienen.“ Holbe selbst unterstützt den Landkreis ehrenamtlich in seiner beratenden Funktion. „Sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben sich sofort bereit erklärt mitzumachen und engagieren sich nun weit über das normale Maß hinaus“, berichtet der Mediziner. „Die Hausärzte sind selbstständig auf uns zugekommen und haben sich angeboten“, so Robert Stach, organisatorischer Leiter des Gesundheitsamtes Nordwestmecklenburg. „So können wir uns auf die Verteilung des Impfstoffes und die Organisationsarbeit kümmern. Dabei geht es auch um die Planung der nächsten Impfphasen. Wir suchen weiterhin aktiv nach Helfern, die mit uns in den weiteren Phasen und später in den Impfzentren arbeiten. Personen mit medizinischer Ausbildung sind dabei genauso gefragt wie Menschen, die bei der Büroarbeit unterstützen können. Weiterhin sammeln wir Meldungen und Kontaktdaten über die E-Mail-Adresse impfen@nordwestmecklenburg.de.“ Die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen gehen in etwa drei Wochen in eine zweite Runde. Denn laut Gesundheitsamt müsse der Pfizer-Impfstoff nach etwa 20 Tagen erneut verabreicht werden. „Diese zweite Runde kann, so die aktuelle Planung, dann ebenfalls wieder von Hausarzt-Teams erledigt werden und so auch parallel zu weiteren Impfaktionen erfolgen, falls nötig“, teilt der Landkreis mit. Mit weiteren Impfstofflieferungen rechnet der Landkreis in den kommenden Tagen. Ob das noch vor Jahresende der Fall sein wird, sei derzeit jedoch noch unklar. Außerdem zeichne sich ab, dass die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern bald ihre ersten Impfdosen erhalten. Wann genau danach die nächsten Phasen beginnen, hängt maßgeblich davon ab, wie groß die nächsten Impfstofflieferungen ausfallen und wann sie eintreffen. Hier wartet der Landkreis auf die nächsten Meldungen von Bundes- und Landesebene.

Aktuell sind Silke Lindenau und ihre Mitarbeiter froh, dass ein Corona-Ausbruch vom 2. Dezember durchgestanden sei. Es hatte Infektionen unter Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. „Daher standen wir unter Quarantäne, was für die Bewohner und ihre Familien hart war“, sagt Lindenau. „Es hat viel Kraft gekostet, aber jetzt gibt es keine Infektionen und auch keine Verdachtsfälle mehr.“

Landrätin besuchte Montag drei Einrichtungen

Insgesamt besuchte die Landrätin am Montag drei Einrichtungen, um sich ein Bild vom Impfgeschehen zu machen. Neben Kalsow und Schönberg fuhr sie ebenfalls in das Pflegeheim in Veelböken. Dort führt die Praxis Kathrin Würfel aus Mühlen Eichsen die Impfungen durch. Als erste bekam die 76-Jährige Brigitte Dittberner ihre Impfdosis verabreicht.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, seien derzeit zehn Impfteams im Einsatz. Sie bestehen in dieser Phase zunächst aus Hausärzten, oft denen, die ohnehin schon die jeweiligen Einrichtungen betreuen, und einigen unterstützenden Mitarbeitern. Insgesamt besteht ein Team aus bis zu vier Personen, vor Ort assistieren die Mitarbeiter der Einrichtungen.

Von Michael Prochnow, Jürgen Lenz, Malte Behnk