45 Mitarbeiter des Hospizes Schloss Bernstorf haben sich in dieser Woche gegen das Coronavirus impfen lassen. „Nur fünf erhalten keine Impfung“, sagt Prokuristin Isabell Röhr. „Sie haben Vorerkrankungen, deshalb werden sie nicht geimpft.“ Auch drei Bewohner seien geimpft worden. „Bei den übrigen Bewohnern lässt es der Gesundheitszustand nicht zu.“

Dr. Bert Otte, der auch die hausärztliche Versorgung der Patienten im Hospiz gewährleistet, hatte die Impfung übernommen. Unterstützt wurde er dabei von einer Pflegerin der Einrichtung sowie Susanna Deyda, Krankenschwester aus dem MVZ Grevesmühlen. Eine der ersten Mitarbeiterinnen war Sabine Sepke, Köchin in Bernstorf, die die Impfung erhielt. Für sie sei es keine Frage gewesen, das Angebot der kostenlosen Impfung anzunehmen.

Hohe Impfereitschaft im Team

Die Impfbereitschaft sei sehr hoch unter den Mitarbeitern, so Isabell Röhr. Die Stationsleitung habe früh damit begonnen, die Kollegen aufzuklären und für die Impfung zu werben. Dementsprechend reibungslos lief am Donnerstag die Aktion im Erdgeschoss des Hospizes. Dass es ungemein wichtig sei, dass das Team geimpft sei, stehe außer Frage, so die Prokuristin. In drei Woche soll die zweite Impfung erfolgen. Das Hospiz hat sich indes längst auf die Bedingungen eingestellt. Besuche sind nur mit Anmeldung möglich, jeder Gast muss seine Daten angeben und mittlerweile einen Corona-Schnelltest absolvieren.

Die Nachricht, dass das Hospiz die Impfung durchführen konnte, erhielt die Leitung der Einrichtung erst am Tag vorher. „Wir wussten, dass wir in dieser Woche an der Reihe sind“, erklärt Isabell Röhr, „aber nicht an welchem Tag.“ Erst am Mittwoch sei die Nachricht gekommen, dass es am Donnerstag losgehen könne.

