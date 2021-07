Corona-Impfungen: Hier gibt es in Nordwestmecklenburg freie Termine

Grevesmühlen

Das DRK Nordwestmecklenburg bietet heute von 9 bis 12 Uhr in Gadebusch freie Impftemermine an. Dabei geht es vor allem um die Zweitimpfungen für Menschen, die sich am 10. April in Gadebusch mit Astrazeneca hatten impfen lassen. Da viele Teilnehmer an freien Impfaktionen sich ihre Zweitimpfungen erfahrungsgemäß bereits auf anderen Wegen organisiert haben, rechnet das DRK damit, die Nachfrage auch in diesem verkürzten Zeitfenster ohne weiteres bewältigen zu können. Die Zweitimpfungen werden am selben Ort stattfinden, wie die erste Impfaktion: Und zwar in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch, Agnes-Karll-Straße 46, 19205 Gadebusch.

Impfzentrum in Wismar

Ebenfalls am heutigen Sonnabend findet im Impfzentrum in Wismar (Haus 18 auf dem Gelände der Hochschule Wismar) von 14 bis 18 Uhr der Zweitimpfungstermin für die Menschen statt, die bei den Impfaktionen des Landkreises vom 5. bis zum 11. April eine Erstimpfung mit Astrazenenca erhalten haben. Die Geimpften haben dabei vor Ort die Auswahl zwischen einer zweiten Dosis Astrazeneca oder einer Kreuzimpfung mit einer Dosis Moderna.

Zusätzlich wird das Impfzentrum seine Kapazitäten nutzen, um von 14 bis 17 Uhr parallel Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson anzubieten, bei dem nur eine Dosis nötig ist. 300 Impfdosen stehen dafür zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Das Angebot gilt für Personen ab 18 Jahren.

Termine für Klütz und Schönberg

Am Montag, 19. Juli, gibt es Amt Schönberger Land (Palmberghalle Rudolf-Hartmann-Str. 2a, Schönberg) die Chance auf Impfstoff. Von 13 bis 18 Uhr können Personen ohne vorherige Anmeldung eine Impfung erhalten. 72 Impfdosen des Biontech-Pfizer-Impfstoffes stehen dafür zur Verfügung. Ebenso wie am Mittwoch, 21. Juli, in Klütz, im Jugendklub „BAX“, Im Thurow 1, ist dann auch von 13 bis 18 Uhr das Impfteam vor Ort.

Dreimal pro Woche in Grevesmühlen

Weiterhin hat das Impfzentrum in Grevesmühlen am Ploggensee jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 18 Uhr geöffnet, dort können Menschen ohne vorherige Terminanmeldung zu den Impfzentren kommen und eine Impfung erhalten. Mitzubringen sind der Personalausweis und (sofern vorhanden) der Impfausweis.

Von Michael Prochnow