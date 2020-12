Corona-Impfzentren in Nordwestmecklenburg: Landkreis gibt Standorte bekannt

Wismar/Grevesmühlen

Zwei Impfzentren sollen demnächst in Nordwestmecklenburg öffnen. Auf Bitten des Landes wird auch der Landkreis Nordwestmecklenburg die Zentren einrichten. Nun stehen die Standorte fest. Sie befinden sich in der Kreisstadt Wismar und in Grevesmühlen:

In Wismar wird die derzeit geschlossene geriatrische Tagesklinik des Sana Hanse-Klinikums Wismar in der Störtebekerstraße 6 zum Impfzentrum. In Grevesmühlen wird ein abgetrennter Gebäudeteil des bereits als Testzentrum genutzten Gebäudes Am Ploggensee 4 als Impfzentrum eingerichtet.

Betreiber ist an beiden Standorten der Landkreis

Beide Zentren werden für einen Betrieb an sieben Tage in der Woche ausgelegt, um für jede Eventualität gerüstet zu sein, auch wenn das Land angekündigt hat, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen im Dezember wohl noch gering ausfallen wird.

Zusätzlich wird jedem Impfzentrum auch ein mobiles Impfteam zugeordnet, um Außeneinsätze an Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen und später Schulen zu ermöglichen.

Impfungen ab 15. Dezember

„Ich freue mich sehr, dass Nordwestmecklenburg nun zwei Standorte benennen kann. Wir haben vor, unsere Einsatzbereitschaft zum 15. Dezember zu melden“, so Landrätin Kerstin Weiss. „Außerdem bin ich sehr froh darüber, dass mit dem Sana-Klinikum und dem DRK-Kreisverband zwei Partner mit an Bord sind, auf die wir uns wie immer verlassen können und die mit dem Betrieb der Testzentren bereits eine zentrale Rolle in der Pandemiebewältigung spielen. Dafür danke ich beiden Trägern und besonders den beiden Geschäftsführern Michael Jürgensen und Ekkehard Giewald noch einmal ausdrücklich. Es ist schön zu wissen, dass man solche Partner an seiner Seite hat.“

Gesundheitsamt sucht Impfhelfer

Impfmanager des Landkreises ist Facharzt Wolfgang Harrandt, der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes Nordwestmecklenburg.

Für den Betrieb der Impfzentren und die mobilen Impfteams sucht er aktiv Ärzte und medizinisches Personal, die mithelfen wollen, sobald der Impfbetrieb Fahrt aufnimmt.

Freiwillige Helfer können sich melden unter der Mailadresse impfen@nordwestmecklenburg.de. Gemeldete Kontaktdaten werden auch an das Land MV weitegegeben, das die Bemühungen um freiwillige Helfer zentral mit koordinieren wird.

