Am Freitag wurden 17 neue Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg gemeldet. Darunter auch Fälle an einer Schuler und einer Kita. Zudem wurde auch die ansteckendere britische Virusvariante in Nordwestmecklenburg nachgewiesen. Laut Behörde verteilen sie sich über das gesamte Kreisgebiet.