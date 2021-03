Corona-Infektionen im Nordwestkreis: Das sind die Hotspots

Grevesmühlen

Insgesamt 124 neue Corona-Fälle wurden in Nordwestmecklenburg in der vergangenen Woche gemeldet. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, seien die meisten Neuinfektionen in Wismar (40) registriert worden, auf Platz zwei der Hotspot-Liste liegt der Klützer Winkel mit 26 Fällen. Vor allem in Boltenhagen hatte sich im Umfeld des neuen Pflegeheimes das Virus trotz intensiver Hygienemaßnahmen ausgebreitet. Im Bereich Schönberger Land wurden 16 Fälle gemeldet, aus dem Bereich Grevesmühlen Land 13. Neuburg folgt in der Liste mit zehn Fällen.

Kita am Ploggensee in Grevesmühlen betroffen

Ein geringes Infektionsgeschehen gab es hingegen in Grevesmühlen (2), Rehna (1) und Gadebusch (3). Komplett ohne neue Fälle waren in der letzten Woche die Insel Poel sowie der Bereich Neukloster-Warin. Im Amt Lützow-Lübstorf gab es ebenfalls nur fünf neue Fälle. Die insgesamt 124 neuen Fälle in den vergangenen Tagen waren laut Gesundheitsamt der zweithöchste Wert seit Jahresbeginn, höher lag dieser Wert nur Anfang Januar, damals registrierte die Behörde 174 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.

In Grevesmühlen ist aktuell die Kita der Diakonie am Ploggenseering betroffen. Die Allgemeinverfügung musste am Montag aktualisiert werden, denn dort geht es inzwischen nicht mehr nur um zwei Gruppen innerhalb der Kita, sondern auch um den Hortbereich der Einrichtung. Die betroffenen Kinder und Betreuer müssen in häusliche Quarantäne. Ebenso wie sämtliche Kinder und Betreuer der Kita „Die Schloßspatzen“ in Klütz, auch dort wurde Corona nachgewiesen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt wurden in Nordwestmecklenburg 2110 Infektionen seit Beginn der Zählung erfasst, 14 317 Abstrichtests wurden genommen und fast 2000 Menschen befanden sich seit einem Jahr in Quarantäne. 46 Menschen sind im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Etwa 180 Personen, die sich mit Corona infiziert haben, befinden sich aktuell in Quarantäne.

Von Michael Prochnow