Grevesmühlen

Das hatte sich Frank Vogt anders vorgestellt. Nachdem sein Corona-Selbsttest zu Hause positiv war, fuhr er mit ihm zum Testzentrum nahe dem Ploggensee in Grevesmühlen, um dort einen PCR-Test zu bekommen – und zwar für ihn kostenlos. Bekam er aber nicht. „Da war ich sehr enttäuscht“, sagt der Wohlenhagener. Frank Vogt meinte, dass ein Antigen-Test zur Eigenanwendung laut Corona-Testverordnung für einen kostenfreien PCR-Test ausreichend sei.

Stimmt das? Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg teilt auf Anfrage mit: „Gemäß Corona-Testverordnung besteht prinzipiell auch nach einem Antigen-Test zur Eigenanwendung ein Anspruch auf bestätigende Testung mittels PCR-Test.“ So steht es in der Verordnung und weit so gut aus Sicht von Frank Vogt. Das Gesundheitsamt erläutert jedoch: „Bei einem Antigentest zur Eigenanwendung liegt die Problematik aber im Nachweis, dass der vorgelegte Selbsttest von/bei der vorlegenden Person durchgeführt wurde und der vorgelegte Testträger zum Beispiel nicht der eines Bekannten ist.“ Daraus zieht das Gesundheitsamt den Schluss, dass der Selbsttest direkt im PCR-Abstrichzentrum gemacht und ausgewertet werden müsste. Dafür gebe es dort aber weder ausreichend Personal noch die nötige Zeit.

Diese Auskunft stimmt mit dem Hinweis auf einem Schild überein, das am Eingang des vom DRK betriebenen PCR-Testzentrums angebracht wurde: „Nur PCR! Kein Schnelltest.“

Bürgerkritik: Landkreis trägt zu hohen Inzidenzen bei

Was kann dann jemand machen, dessen Selbsttest positiv ausfällt? Das Gesundheitsamt antwortet: „Für eine kostenlose PCR-Testung ist in der Regel entweder eine Überweisung durch einen Arzt, eine Überweisung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst oder der Nachweis einer positiven Testung durch eine anerkannte Schnelltesteinrichtung nötig.“ Mit einem positiven Ergebnis des Schnelltestzentrums könne dann im PCR-Abstrichzentrum vorgesprochen werden. Frank Vogt findet das nicht in Ordnung. Er erklärt: „Ich glaube, dass viele Personen sich nicht erneut auf den Weg machen und dass der Landkreis Nordwestmecklenburg mit ursächlich für die hohen Inzidenzen ist.“

Frank Vogt wollte, dass ihm der Landkreis die Kosten für die Fahrt zu einem Schnelltestzentrum bezahlt. Die Verwaltung entgegnet: „Der Landkreis ist nicht für eventuell entstehende Fahrtkosten für eine PCR-Testung verantwortlich.“ Frank Vogt könne bei seiner Krankenkasse nachfragen, ob sie Kosten übernimmt.

Der Wohlenhagener meint, den Schnelltestzentren würden illegal Einnahmen beschert, die der Steuerzahler zusätzlich finanziere. Dazu antwortet der Landkreis: „Der Vorwurf von Herrn Vogt, der Landkreis wolle Testzentren widerrechtlich zusätzliche Einnahmen verschaffen, ist aus der Luft gegriffen.“

Die Kreisverwaltung weist auch die Kritik zurück, es sei bei Frank Vogts Besuch des PCR-Abstrichzentrums nicht erkennbar gewesen, dass die Privatsphäre geschützt und die vorgeschriebenen Abstände eingehalten würden – und zudem die hygienischen Bedingungen zu prüfen seien. Der Landkreis erwidert: „Die Abstrichzentren des DRK in Wismar und Grevesmühlen sind sehr gewissenhaft organisiert und erfüllen sowohl die Hygienevorgaben für eine solche Einrichtung als auch die weiteren notwendigen Vorschriften.“

Von Jürgen Lenz