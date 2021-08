Corona: Inzidenz in Nordwestmecklenburg steigt deutlich

Wismar

22 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg am Dienstag. Die Fälle sind dabei im gesamten Kreisgebiet verteilt und auch in ihrer Beschaffenheit sehr unterschiedlich, teilt Kreissprecher Christoph Wohlleben mit. Betroffen sind Angestellte aus dem Hotelbereich, ein Kind, das sich aufgrund der Quarantäneverfügungen für die Kita „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen bereits in Quarantäne befand, sowie zwei Schüler. Ansteckungen hatte es zudem im familiären und im beruflichen Umfeld gegeben. Nur vereinzelte Neuinfektionen waren bereits als Kontaktperson bekannt.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt 33,1 – ein Anstieg um 9,6 zu Montag. Landesweit sinkt die Inzidenz leicht auf 26,4.

Von OZ