Corona: Inzidenzen in Nordwestmecklenburg steigen deutlich

Wismar

Zum Ende der Arbeitswoche verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg noch einmal eine hohe Anzahl an Corona-Neuinfektionen. 121 neue Fälle sind am Freitag registriert worden. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz erheblich von Donnerstag 279,8 auf nun 308,9. Erhöht hat sich auch die Hospitalisierungsinzidenz von 3,8 auf 5,1. Die Auslastung der Intensivstationen im Landkreis ist weiterhin mit 38 Prozent angegeben. Auf der risikogewichtigen Stufenkarte wird Nordwestmecklenburg ebenso wie die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim auf Orange eingestuft. Alle übrigen Landkreise sind in der Warnstufe rot.

Die meisten Neuinfektionen zählt die Mecklenburgische Seenplatte mit 285. Die Hansestadt Rostock ist mit 270 Neuinfektionen angegeben – wobei hier die Zahlen von Donnerstag mit eingerechnet sind, da es am Donnerstag aufgrund eines Systemfehlers keine Meldung für die Hansestadt gegeben hatte. Die höchste Inzidenz hat nach wie vor Vorpommern-Greifswald mit 546,3. In Mecklenburg-Vorpommern wurden am Freitag insgesamt 1409 Neuinfektionen und drei neue Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 8,7. Ab 9,1 rutscht MV wieder in den roten Bereich.

Von OZ