Corona: Inzidenzwert in Nordwestmecklenburg wieder über 100

Grevesmühlen/Wismar

28 neue Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Sonnabend gemeldet worden. Der Inzidenzwert klettert auf 111,2 mit 175 Fällen in den vergangenen sieben Tagen. Am Freitag lag er bei 94,1. Der Landesdurchschnitt liegt bei 133,1. Von den anderen Gebietskörperschaften sind nur noch Vorpommern-Rügen (86,8) und die Stadt Rostock (43,0) im zweistelligen Bereich. Mit 188,4 bewegt sich Ludwigslust-Parchim mit 188,4 als zweiter Landkreis auf die 200er-Grenze zu. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat heute noch einmal 54 Fälle dazubekommen und weist nun eine Inzidenz von 256,5 auf.

Ungewöhnlich am Samstag ist nach Aussage von Landkreissprecher Christoph Wohlleben, dass der größte Teil der in Nordwestmecklenburg gemeldeten Fälle nicht aus dem Umfeld bereits bekannter Infektionen stammt, sondern es sich um jeweils neue Infektionsgeschehen handelt. Betroffen ist auch die Kreisverwaltung. Am Standort Grevesmühlen gibt es zwei positive Fälle und mehrere Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen. Am Standort Wismar wird eine Kontaktperson gezählt, die nun in Quarantäne muss.

Impfen – die zweite Woche

Die zweite Lieferung Impfdosen konnte mithilfe der neun mobilen Impfteams um die darin tätigen Hausärzte in dieser Woche weitgehend störungsfrei verimpft werden. „Alle 975 Impfdosen der zweiten Lieferung wurden restlos in Pflegeheimen und vergleichbaren Einrichtungen verabreicht“, so Christoph Wohlleben.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat in dieser Woche begonnen, die ersten Briefe mit Impfbenachrichtigungen an über 80-jährige Personen im Land zu verschicken, die nicht in Einrichtungen leben. Nach Erhalt des Briefes sollen sich diese eine Telefon-Hotline des Landes wenden, die den eigentlichen Impftermin disponiert. Weitere Informationen zu den Impfphasen und die Arbeit in den Impfzentren werden Mitte der kommenden Woche bekannt gegeben. „Die Planungen dazu können immer nur sehr kurzfristig erfolgen, weil derzeit auch die Verfügbarkeit von Impfstoffen nur mit sehr geringem Vorlauf sicher geplant werden kann“, begründet Christoph Wohlleben.

Von Jana Franke