Wismar

Wenn wir an das Jahr 2020 zurückdenken, fällt den meisten wohl nur ein Wort ein: Corona. Das Virus erreichte Wismar und Nordwestmecklenburg im März. Mitte des Monats wurden die ersten Fälle bestätigt. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Die Pandemie sorgt seitdem täglich für neue Nachrichten. Ein Rückblick.

März: Das Virus erreicht Nordwestmecklenburg

Am Wochenende des 14. und 15. März meldet das Gesundheitsamt in Wismar die ersten drei Corona-Fälle überhaupt in Nordwestmecklenburg. Gleichzeitig werden 81 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Die Kreisverwaltung fängt an, Mitarbeiter aus anderen Bereichen in die Gesundheitsbehörde zu versetzen, um bei der Kontaktnachverfolgung und Quarantänebetreuung zu helfen. Das Wismarer Sana-Klinikum verhängt ein Besuchsverbot. Fast gleichzeitig eröffnen die beiden Abstrichzentren in Wismar und Grevesmühlen. Ihre Standorte werden zunächst nicht bekannt gegeben, um einen Massenandrang zu verhindern. Die Insel Poel wird für Touristen abgesperrt. Ganz MV geht in den Lockdown und bleibt zu Hause.

Knapp zwei Wochen später meldet das Gesundheitsamt dennoch die ersten schweren Fälle im Kreis. Es handelt sich um zwei Männer aus Wismar. Am 31. März berichtet das Wismarer Klinikum, dass es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben hat. Darauf erwägt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) härtere Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus. Zu diesem Zeitpunkt gibt es 34 nachgewiesene Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg.

April: Das Leben nach dem ersten Lockdown

Bis zum 20. April bleibt Nordwestmecklenburg, genauso wie der Rest des Landes, im Lockdown. Nur die wichtigsten Geschäfte dürfen geöffnet bleiben. Reisen wegen „touristischer Zwecke“ sind laut Landesverordnung zur Eindämmung der Corona-Krise aber nicht erlaubt. Der Landkreis Nordwestmecklenburg gilt wegen der Grenze zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen als Kontrollschwerpunkt. Die Polizei hat an einem Wochenende Mitte April hunderte Fahrzeuge kontrolliert und viele nach Hause zurückgeschickt.

Während Nordwestmecklenburg zuvor Wochen zu Hause geblieben ist, kehrt pünktlich zum Frühling etwas Normalität zurück. Wismars Fußgängerzone füllt sich wieder mit Menschen. In den Tagen danach öffnen mehr und mehr Geschäfte. Einige haben aber auch Schwierigkeiten, die behördlichen Auflagen – zum Beispiel, was die maximal zulässige Anzahl von Menschen pro Verkaufsfläche angeht – zu erfüllen. Außerdem gilt inzwischen eine Maskenpflicht beim Einkaufen.

Mai: Die Suche nach Masken und Schutzausrüstung

Ein großes Problem beschäftigt Pflegeheime, Kliniken und Rettungsdienste: die Beschaffung von Schutzmaterialien wie Atemschutzmasken. Der Bedarf steigt schlagartig an, doch der Markt ist leer. Der Landkreis hat große Mühe, genügend Ausrüstung zu besorgen. Für den privaten Bereich werden allerdings viele kreativ und nähen die ersten bunten Stoffmasken.

Auch Künstler und Veranstalter überlegen sich neue Formen der Unterhaltung, um überhaupt etwas machen zu können. In Wismar startet zum Beispiel ein Autokino – und das erfolgreich. Gleich in den ersten Tagen kommen Hunderte, um sich die Filme anzuschauen. Eine tolle Aktion sorgt außerdem für Aufmerksamkeit: Pflegekräfte, Rettungsdienste, Kita-Mitarbeiter und Paketzusteller aus Wismar bekommen kostenfreies Essen aus der Küche des Wismarer Werfthotels. Damit soll ihre Arbeit während der Corona-Krise gewürdigt werden.

Nachdem die Insel Poel, wie alle anderen Inseln in Mecklenburg-Vorpommern, für Touristen abgeriegelt war und die Polizei sogar Kontrollen durchgeführt hatte, dürfen ab dem 1. Mai zumindest Zweitwohnungsbesitzer wieder auf die Insel und nach Wismar, wo zu diesem Zeitpunkt immerhin knapp 1700 Nebenwohnungsbesitzer gemeldet waren. Ende Mai dürfen dann auch wieder Touristen kommen. Hoteliers und Gastronomen atmen auf.

Juni: Abitur in Corona-Zeiten

Die Infektionszahlen erlauben im Juni ein weitgehend normales Leben. Dennoch ist vieles anders. Die Abiturienten im Kreis erleben Zeugnisausgaben mit großen Abständen und mehreren Durchgängen in Sporthallen, ihre Abi-Feiern fallen aus.

Poel erlebt einen regelrechten Urlauberansturm. Vor allem Reisende mit Wohnmobilen kommen auf die Insel. Doch, ob sie sich dort legal aufhalten, ist in vielen Fällen unklar. Eine sich ständig ändernde Corona-Landesverordnung hinterlässt Unsicherheiten. „Die Insel ist voll“, kommentiert Poels Kurdirektor Markus Frick. Generell dürfen Urlauber wieder nach MV einreisen. In der aktuellen Version der Verordnung vom 23. Juni steht aber immer noch, dass dies nur mit Vorabbuchung möglich ist. Viele Wohnmobilisten stellen sich aber auf Parkplätze – obwohl die für Campingmobile gesperrt sind. Und genau das ist ein Problem. Denn übernachten darf in MV im Juni nur, wer vorab eine Unterkunft gebucht hat. Und das geht als Wohnmobilreisender praktisch nur bei Campingplätzen.

Im Juni gibt es allerdings wochenlang keinen einzigen Corona-Fall, sodass Landrätin Kerstin Weiss das Abstrichzentrum in Grevesmühlen schließt.

Juli: Keine Corona-Fälle im Sommer in NWM

Im Juli gibt es schon seit Wochen keine neue nachgewiesene Corona-Infektion in Nordwestmecklenburg – oder nur sehr selten einen Einzelfall. Große Feste werden dennoch abgesagt. Als Ersatz für die Hafentage und das Schwedenfest in Wismar wird ein Mini-Rummel am Alten Hafen aufgebaut. Die Touristen in Wismar freuen sich über das kleine Angebot an Fahrgeschäften, während die gebeutelten Schausteller froh sind, dass sie wieder dürfen.

August: Leere Abstrichzentren , (zu) volle Strände

Während die Infektionszahlen in Nordwestmecklenburg niedrig bleiben, werden die Strände immer voller. So voll, dass sie mitunter von den Ordnungsbehörden gesperrt werden. Am Strand von Zierow müssen sie zuerst eingreifen. Nach DLRG-Angaben sind an diesem Badestrand in der Nähe von Wismar in Corona-Zeiten maximal 1000 Besucher erlaubt. Zudem sind Tagestouristen aus anderen Bundesländern zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt.

Eine gute Nachricht gibt es im August für die jungen Menschen im Kreis. Die Jugendweihen werden ab Ende des Monats nachgeholt. Sie mussten im Frühjahr wegen der hohen Infektionszahlen abgesagt werden.

September: Die Infektionszahlen steigen, die Unsicherheit auch

Ab Anfang September fangen die Infektionszahlen in Nordwestmecklenburg wieder leicht an zu steigen. Die Ferienzeit ist fast vorbei, Reisende kehren zurück aus ihren Urlaubsregionen – und bringen das Virus mit. Zu Beginn des Monats sind die Zahlen noch niedrig. Am Monatsende hat Nordwestmecklenburg zeitweise die meisten nachgewiesenen Infektionen in ganz MV.

Die Hanseschau, die sonst tausende Menschen nach Wismar zieht, zieht eine katastrophale Bilanz. Die Besucher blieben weg. Die Stimmung bei den Händlern ist mies. Ob die Schau 2021 noch einmal stattfindet, ist unklar.

Oktober: Das Coronavirus befällt die Schulen

Im Oktober steigen die Infektionszahlen weiter an. Ende des Monats sind es bis zu 14 Fälle an einem Tag. Vor allem die Schulen rücken jetzt in den Mittelpunkt. Beinahe täglich gibt es Meldungen aus dem Gesundheitsamt, dass sich Schüler oder Lehrer infiziert haben. Die Folge: Hunderte Schüler werden beinahe täglich in Quarantäne geschickt. Kaum eine Schule im Kreis, die nicht mindestens einen Fall zu berichten hat. Einige Fälle sorgen für besonders viel Aufregung: An einem Wismarer Gymnasium erscheint ein Lehrer mit Symptomen zum Unterricht, daraufhin müssen mehr als die Hälfte der Lehrer in Quarantäne. Im Gesundheitsamt helfen nun auch Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung.

November: Zweite Welle hat Nordwestmecklenburg fest im Griff

Nordwestmecklenburg wird Anfang November Corona-Risikogebiet. Obwohl das Land in den sogenannten Lockdown light geht und Hotels und Restaurants schließt, gehen die Infektionszahlen nicht zurück. Im Gegenteil. Mehr als 1200 Menschen befinden sich in Quarantäne. Vor allem wegen positiv getesteter Schüler und Lehrer müssen viele Menschen zu Hause bleiben. Schärfere Regeln werden diskutiert. Auch im Sana-Klinikum Wismar gibt es immer mehr Covid-Patienten, auch Mitarbeiter stecken sich mit dem Virus an. Die Klinik fährt ihren Betrieb Ende des Monats immer weiter runter, streicht unter anderem planbare OPs.

Währenddessen macht ein Wismarer Arzt von sich Reden, der die Corona-Strategie der Politik kritisiert und erklärt, Coronavirus unterscheide sich in seiner Auswirkung nur unwesentlich von anderen Erkältungsviren.

Dezember: Hoffnungsschimmer Corona-Impfung

Nie gab es so viele Fälle pro Tag wie im Dezember. In der zweiten Dezemberwoche haben sich nachweislich fast 200 Menschen in Nordwestmecklenburg mit dem Virus angesteckt. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Das Sana-Klinikum hat eine eigene Covid-Station eingerichtet, andere Stationen dafür geschlossen. Bundes- und Landesregierung veranlassen einen „harten Lockdown“. Läden müssen schließen, Kitas und Schulen bleiben aber geöffnet. Die Vorbereitungen für die beiden Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen laufen auf Hochtouren. Ende Dezember sollen die ersten Heimbewohner durch mobile Impfteams geimpft werden.

Von Michaela Krohn