Corona-Kontrollen am Vatertag: Ordnungsämter sind nur begrenzt im Einsatz

Täglich gibt es Meldungen über weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen, und dennoch gelten an Himmelfahrt nach wie vor strenge Regeln sowohl für Restaurants und Gaststätten als auch für Ausflüge, Partys und den Umgang von Familien und Freunden miteinander. Die Abstandsregel gilt ebenso wie der Grundsatz, dass Menschenansammlungen untersagt sind. Doch wer kontrolliert das eigentlich am Vatertag? Die Antwort lautet: Kaum jemand.

Behörden schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu

Wie eine Umfrage unter den Behörden ergab, seien durchaus Kontrollen geplant. Doch während die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg auf die Ordnungsämter in den Kommunen und Ämtern verweist, geben die Bürgermeister dort die Verantwortung zumindest teilweise an die Polizei weiter.

Tatsache ist: „Die Kontrollen werden durch die örtlichen zuständigen Ordnungsbehörden durchgeführt. Der Landkreis wird in Einzelfällen hinzugezogen. Als Fachaufsicht steht der Landkreis vorwiegend beratend zur Seite.“ Das teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Übersetzt heißt das, dass der Kreis kein Personal am Donnerstag auf die Straßen schickt. Im Notfall aber wohl zur Verfügung stünde

Amtsbereich von Grevesmühlen bleibt außen vor

Dann vielleicht das Ordnungsamt der Stadt Grevesmühlen? Auch dort tritt man auf die Bremse. Die Pressesprecherin teilt mit: „Am Montag wurde in der Lenkungsgruppe beschlossen, dass bis einschließlich Himmelfahrt die Streife vom Ordnungsamt zweimal das Stadtgebiet kontrolliert. Die Zeit ist unbestimmt.“ Der Amtsbereich bleibt demnach außen vor. Oder?

Nicht ganz, wie die Behörden in diesem Zusammenhang mitteilen, gehe man in den Rathäusern davon aus, dass die Polizei zu Himmelfahrt – wie in den Jahren zuvor –verstärkt Streife fahren werde. Eine Anfrage bei der Polizeiinspektion Wismar, in welchem Umfang dies am Donnerstag geschehen würde, blieb unbeantwortet.

Von Michael Prochnow