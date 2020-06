Corona-Krise: Behinderte Menschen in Grevesmühlen dürfen endlich wieder arbeiten

Grevesmühlen

Eine kleine Mittagspause zu viert auf dem Hof der Werkstätten der Diakonie in Grevesmühlen, direkt am Wasserturm. Ricardo Penk (29) strahlt mit der Sonne um die Wette: „Ja, jetzt bin ich endlich wieder froh.“, sagt er. „Jetzt kann ich wieder arbeiten. Ich bin so ein Typ, ich halte das nicht aus, ohne etwas zu tun.“

Was Ricardo Penk, der in der „ Gartenbautruppe“, wie er sagt, arbeitet, damit meint, ist die Zeit der harten Corona-Einschränkungen. Als er, wie die meisten seiner Werkstatt-Kollegen, aufgrund von Corona acht Wochen lang nicht zur Arbeit kommen durfte.

Anzeige

Notbetreuung nur begrenzt

Eine Notbetreuung gab es, jedoch nur für die Werkstatt-Mitarbeiter, die ohne eine Struktur nicht über die Runden gekommen wären. Birgit Zander, „bald 59 Jahre alt“, wie sie betont und Madthias Taschka (35) gehörten zu jenen, die „durchgearbeitet haben“, wie sie sagen. Beide leben selbstständig in einer Wohnung in Grevesmühlen, ebenso Ricardo Penk und Anja Wellnitz (35).

Weitere OZ+ Artikel

„Manche unserer Werkstattmitarbeiter,“, erklärt Diakonie-Mitarbeiterin Susan Röse, die unter anderem die Fördergruppe der Einrichtung am Wasserturm leitet, „können wir über einen so langen Zeitraum nicht komplett sich selbst überlassen.“ Gerade dann nicht, sagt sie, wenn sie noch alleine wohnen können, nicht in einer betreuten Wohngruppe untergebracht sind.

Besondere Bedürfnisse

Alle anderen, die alleine wohnen und nicht kommen konnten, wurden dennoch, zumindest auf gewisse Weise betreut. „Wir haben täglich angerufen, um zu hören, wie es ihnen geht und auch um rechtzeitig reagieren zu können, wenn es irgendwo kippen sollte.“, sagt Susan Röse.

Bildergalerie: Behindertenwerkstatt-Alltag in Corona-Zeiten

Zur Galerie Diakonie im nördlichen Mecklenburg in Grevesmühlen

In der Fördergruppe, die Röse leitet, werden Menschen betreut, die aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, in einer der Werkstätten mitzuarbeiten. Auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche dieser Menschen muss noch einmal auf ganz besondere Weise eingegangen werden.

Kontaktverbot total

Viele dieser Menschen leben in Einrichtungen, wie zum Beispiel im „ St. Georg-Stift“, einem Wohnheim der Diakonie in Grevesmühlen. Für sie, sagt Röse, waren die vergangenen Wochen besonders hart. Aus einem ganz anderen Grund als für den Gartenbauhelfer Ricardo Penk und seine drei Kollegen aus der Nähstube, die die Gefahr durch Corona verstehen, sich überwiegend zumindest auch an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht halten können – auch wenn sie, wie sie sagen, das mit dem Maske tragen sehr unangenehm und schwierig finden.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Behinderte Menschen, die im „ St. Georg-Stift“ leben, unterlagen denselben harten Bestimmungen wie zum Beispiel die Einwohner von Senioren- und Pflegeheimen – nur, dass sie eben nicht verstehen konnten, warum sie keiner besucht, warum sie nicht am Wochenende zu ihrer Familie dürfen, warum sie keiner umarmt.

Das findet Heidrun Lange, vom Behindertenverband Grevesmühlen, eigentlich am furchtbarsten. „Man kann es eben manchen unserer Menschen einfach nicht erklären. Sie leiden, ohne zu verstehen, warum. Das mitzuerleben, ist schwierig. Auch wenn die Maßnahmen sicher notwendig waren und auch immer noch eine gewisse Vorsicht gelten muss, weil gerade auch behinderte Menschen zur Risikogruppe gehören – dennoch, es ist und bleibt besonders für behinderte Menschen, ihre Angehörigen und Betreuer schwierig.“

Keine Nachmittage im Vereinshaus

Auch die Räumlichkeiten des Behindertenverbandes, im Vereinshaus an der St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen, der am 27. Juni eigentlich sein 30. Jubiläum groß feiern wollte, sind nun seit Wochen verwaist. Dreimal pro Woche werden dort normalerweise Nachmittage für Menschen mit Behinderungen veranstaltet, wird dort gebastelt, gespielt, gesungen, gelacht – kann man dort miteinander sein.

Ronny Kaßner und Heidrun Lange vom Vorstand des Behindertenverbandes Grevesmühlen. Seit Wochen finden die Nachmittage für behinderte Menschen im Vereinshaus in Grevesmühlen nicht mehr statt. Quelle: Annett Meinke

Vereinsvorsitzende Heidrun Lange und Ronny Kaßner, Kassenwart des Vereins, wissen noch nicht wirklich, wie es weitergehen wird. Solange Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten, werden sie im Vereinsraum, der gerade einmal 30 Quadratmeter groß ist, nicht sehr viele „ihrer Menschen“, wie sie sie nennen, empfangen können. Normalerweise sind es um die 13 behinderte Menschen, die an den Nachmittagen des Verbandes teilnehmen, viele aus dem St. Georg-Stift. Mit den nach wie geltenden Corona-Auflagen könnten es dann maximal sechs Besucher sein.

Gewisse Normalität eingekehrt

Ricardo Penk, Madthias Taschka, Anja Wellnitz und Birgit Zander jedoch gehören zu den beeinträchtigen Menschen in Grevesmühlen, in deren Leben nun wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist. Da stört es auch nicht wirklich, dass es im Haus der Diakonie Wegmarkierungen gibt, die ihre Wege leiten, dass überall Warnhinweise stehen, die mahnen, auf Abstand zu achten. Dass Masken, die sie immer noch auch selbst nähen, immer noch wichtig sind und getragen werden müssen.

Genauso wenig wie der Umstand, dass das Essen im Speiseraum hinter Plexiglasscheiben ausgegeben wird, und dass die Tische, an denen gegessen wird in großem Abstand stehen. All das ist unwichtig, weil man nun endlich wieder unter Kollegen zusammen sein und etwas Sinnvolles tun kann.

Lesen Sie auch

Von Annett Meinke