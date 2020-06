Corona-Krise: Dassower Schaustellerfamilie kämpft um Existenz

Dassow

Für Familie Schmidt in Dassow ist die Coronakrise ein schwerer Schlag. „Wir wissen nicht, wann es weitergeht“, sagt Dörte Schmidt. Die Dassowerin erledigt die Büroarbeiten in der traditionsreichen Schaustellerfamilie. Die 57-Jährige erklärt: „Wir sind die fünfte Generation.“ Wie soll es nun weitergehen?

Der Terminkalender für dieses Jahr war prall gefüllt. Jan Schmidt (55) und seine Frau bereiteten sich auf den Start der Saison vor, als wegen Corona plötzlich nichts mehr ging. Pfingstmärkte, Maifeste, Stadtfeste: alles abgesagt. Volksfeste werden derzeit nicht genehmigt.

Anzeige

Ein Lichtblick für die Familie

Mit dem Pfingstwochenende kam ein Lichtblick für die Familie. Sie kann jetzt in Sichtweite der B 105 ihre Grill-Hütte öffnen: in Dassow, auf dem Platz gegenüber dem alten Speicher. Immer mehr Gäste kommen. Urlauber und Einheimische kaufen Essen und Getränke, nehmen sie mit oder verspeisen sie an den Tischen, die vor der Grill-Hütte stehen. „Wir sind jetzt jeden Tag hier von halb zwölf bis um acht“, erläutert Dörte Schmidt.

Weitere OZ+ Artikel

Dann sagt sie: „Wir sind sehr froh, dass wir es machen können. Wir haben jetzt wenigstens etwas.“ Der Grundstücksbesitzer gab Grünes Licht für die Familie - „schnell und unbürokratisch“, erzählt Dörte Schmidt. Die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl sei ebenfalls hilfsbereit gewesen. Die Politikerin und der Landeigentümer wissen um die besondere Herausforderung, die die Dassower Schausteller so gut es geht meistern wollen.

Dörte Schmidt (57) sagt: „Wir wissen nicht, wann es weitergeht.“ Quelle: Jürgen Lenz

Mit Beginn der Coronazeit brachen für Familie Schmidt alle Einnahmen weg. Totalausfall von einem Tag auf den anderen. An einem Sonnabend wollte die Familie ihren Imbiss in Schönberg öffnen – in der Palmberghalle, beim Grand Prix de la Männerballett für Mecklenburg-Vorpommern. Dörte Schmidt berichtet: „Am Donnerstag kam die Absage und wir saßen auf Bratwurst, Pommes und Steaks.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie nun die Kredite weiter bedienen, Krankenkassenbeiträge begleichen, den Lebensunterhalt finanzieren? Für die Schausteller aus Dassow stand die Existenz des Betriebs auf der Kippe, den der Ur-Großvater gründete und der zwei Weltkriege überstand. Die Firma bekam, wie andere Betriebe in akuter Not, eine Soforthilfe. So konnte sie sich erst einmal über Wasser halten. Dörte Schmidt lobt: „Der Staat hat uns gut geholfen. Das möchte ich betonen.“ Die Soforthilfe allein würde aber bei Weitem nicht ausreichen.

„Das Antidepressivum der Nation“

Wann es wieder Märkte und Volksfeste geben wird, ist ungewiss. Alle Schausteller haben eine Bitte an Städte, Gemeinden und andere Veranstalter: „Man sollte nicht vorzeitig absagen.“ Die Märkte und Feste, um die es in Mecklenburg-Vorpommern gehe, seien nicht mit dem Münchner Oktoberfest zu vergleichen, das in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Die Veranstaltungen seien auch wichtig für die Stimmung unter den Menschen.

„Wir Schausteller sind das Antidepressivum der Nation“, sagt Dörte Schmidt. Die Familie hofft sehr, dass der Weihnachtsmarkt in Wismar stattfinden wird, denn: „Das ist eine ganz wichtige Veranstaltung.“

Treffen im Innenministerium Die Schaustellerverbände in Mecklenburg-Vorpommern trafen sich am vergangenen Freitag zu einem Gespräch mit Vertretern des Schweriner Innenministerium, um auf die Nöte ihrer Mitglieder aufmerksam zu machen und über einen Neustart der Volksfeste zu beraten. Die Schausteller betonen: „Eine 1200-jährige Kulturtradition darf nicht sterben!“ Laut einem Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung zur Lockerung von Corona-Beschränkungen ist ein Neustart für Schausteller und Zirkusse am 15. Juni denkbar. Endgültig fest steht der Termin nicht. Alle Lockerungen hängen nach Angaben des Innenministeriums vom weiteren Infektionsgeschehen ab.

Etwas vermisst die Dassowerin seit Anfang April: „Man zieht als Schausteller von Stadt zu Stadt. Das fehlt einfach.“

Vor der Coronakrise: Der Dassower Schausteller Jan Schmidt säubert ein Karussell. Es ist Teil seines Schaustellerbetriebs. Quelle: Jürgen Lenz

Dörte Schmidt hat sich neulich sehr über Post aus Parchim gefreut. Sie strahlt über das ganze Gesicht, als sie berichtet: „Wir haben einen Vertrag für den Martinimarkt bekommen.“ Er soll Anfang November öffnen. Gut sei, dass sich die Schausteller austauschen. „Jetzt halten wir sehr zusammen“, erzählt Dörte Schmidt.

Der Familienzusammenhalt ist riesig

Noch wichtiger ist ihr etwas anderes: „Der Familienzusammenhalt bei uns ist riesig. Es ist wichtig, dass man mit den Problemen nicht allein bleibt.“ Die Schaustellerin blickt ernst, als sie sagt: „Der Betrieb wird nicht untergehen. Wir werden es überstehen. Wie, ist eine andere Sache.“

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz