Corona-Krise in Bernstorf: So erlebt Bürgermeister Mirko Timm diese Zeit

Bernstorf

Es ist ruhig dieser Tage in Bernstorf. „Also eigentlich alles fast wie immer“, sagt Bürgermeister Mirko Timm (53). Ein Unterschied zur Vor-Corona-Zeit sei vielleicht, dass die älteren Einwohner derzeit nur selten am Gartenzaun zu sehen sind. „Der unbeschwerte Schnack fehlt im Moment ein bisschen“, sagt er.

Auch in seiner Kfz-Werkstatt im Bernstorfer Ortsteil Wölschendorf tauchen immer wieder Menschen auf, die etwas verunsichert sind, auf Abstand bedacht und auch tatsächlich Masken tragen.

Der Bernstorfer Bürgermeister ist sich dabei nicht sicher, ob das Maskentragen wirklich sinnvoll ist. „Da gibt es Menschen, die immer dasselbe Tuch vor Mund und Nase binden, das dann ganz durchfeuchtet ist. Im Falle eines Falles nennt man das dann wohl eher eine Virenschleuder“, sagt Timm. Genügend Abstand jedenfalls könne man in Bernstorf und seinen Ortsteilen ohne Frage leicht halten.

Amt mit Krise begonnen

Dass die Menschen in seiner Gemeinde einander beistehen, sei normal, sagt Timm. „Auf dem Land ist Nachbarschaft meist selbstverständlich.“ Für ihn persönlich sei diese Zeit eine gewisse Herausforderung, weil es seine „erste Saison“ als Bürgermeister sei. Im vergangenen Jahr wurde Mirko Timm zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt, nachdem der langjährige Bürgermeister Günter Cords nicht mehr zu Wahl angetreten war.

„Ich muss und will, was Kommunalpolitik angeht, noch viel lernen“, sagt Timm, „und das wäre leichter, wenn man von Angesicht zu Angesicht reden kann – nicht alles nur über E-Mail und Telefon mit dem Amt Grevesmühlen-Land ausgetauscht werden muss.“ Doch schon in diesem Monat sind auch persönliche Termine wieder machbar, mit vorheriger Anmeldung.

Auch die Gemeindevertreter werden am 25. Mai wieder in Bernstorf zusammenkommen. „Wir sind eine relativ junge Gemeindevertretung“, sagt Timm. „Mit meinen 53 Jahren bin ich der Älteste.“

Gemeindehaus Bernstorf. Quelle: Annett Meinke

Zu Fehlern stehen

Im Hinblick auf die Bundes-, Landes- und Landkreispolitik in dieser Zeit wünscht sich Timm, „mehr Rückgrat von Politikern.“ Zu oft hätte er das Gefühl, dass das, was Politiker sagen, zuerst einmal nach allen Seiten hin abgesichert ist, damit, im Falle eines Fehlers, niemand wirklich verantwortlich gemacht werden kann.

Das aber funktioniere in solchen Zeiten, in denen man sich vorwärts tastet und Entscheidungen fällen und vielleicht auch wieder zurücknehmen oder Richtungswechsel vornehmen muss, nicht wirklich. „Es wäre für die Menschen einfacher, wenn hier und da auch mal jemand sagen würde: ‚Ok, so haben wir das entschieden, jetzt hat sich herausgestellt, anders funktioniert es besser, deshalb korrigieren wir jetzt.‘“

Eine solche Klarheit würde den Menschen eher Respekt abverlangen, glaubt Mirko Timm, „denn natürlich sind Politiker auch nur Menschen und machen Fehler.“ Ehrlichkeit und zu Entscheidungen stehen, das sei auch der Maßstab, den er an sein eigenes Handeln als Bürgermeister ansetze. „Ich tue es, so gut ich kann, stehe zu dem, was ich entscheide, und wenn man dann in der Gemeinde nicht damit einverstanden ist, kann man mich wieder abwählen“, sagt er.

Kontaktverbot für Sterbende? Hospiz-Schloss Bernstorf. Quelle: Annett Meinke

Der Fluss der Milliarden

Dass das Hospiz-Schloss Bernstorf, in dem schwerstkranke Menschen ihre letzte Lebenszeit verbringen, auch von kompletten Kontaktverbot wegen Corona betroffen war, kann der Bernstorfer Bürgermeister ebenfalls nicht verstehen. „Menschen, die auf diesem Weg sind, keine Besuche zu erlauben, halte ich für wenig sinnvoll.“

Angesichts des milliardenschweren Hilfsprogramms, das der Bund für aufgrund von Corona in Not gekommene Unternehmen auflegt, hofft Mirko Timm, dass irgendjemand irgendwann einmal auch an die kleinen Kommunen auf dem Land denkt, die schon vor Corona in einer schwierigen finanziellen Lage waren. Bernstorf gehört dazu.

Hoffnung auf großzügige Fördergelder für kleine Gemeinden

„Seit 1998 versuchen wir, die Sanierung unserer desolaten Gemeindestraße voranzubringen. In fünf Abschnitte wurde dieses Bauprojekt aufgeteilt, zwei sind erst gemacht worden, drei fehlen immer noch.“ Die Gemeinde will außerdem Wohnungen in den ihr gehörenden Wohnblöcken sanieren, auch das Gemeindehaus hat dringenden Sanierungsbedarf und auch ein neues Feuerwehrhaus braucht es dringend.

„Wir hoffen, dass auch mal für kleine Gemeinden großzügig Fördergelder ausgereicht werden. Dass nicht immer nur dann Geld da ist, wenn Banken und Firmen nach Rettungsschirmen rufen, die dann aber noch in der Krise Dividende an ihre Aktionäre ausschütten“, sagt Timm.

Von Annett Meinke