Grevesmühlen

Wer Mario Wehr aus Grevesmühlen kennt, weiß, dass er das, was er will, auch durchzieht. Er ist ein positiver Mensch mit Visionen. Ein Mensch, der sich nicht ausruht, wenn es gut läuft, sondern sich immer wieder neu erfindet. Gerade jetzt in Zeiten von Corona kommt ihm das zugute. Wendigkeit ist gefragt, um in der schwierigen Zeit als Unternehmer zu überleben. Dennoch muss er nun einen herben Dämpfer hinnehmen.

Seine Augen sind müde. Er hebt die Schultern und sagt: „Ich habe keine Wahl.“ Am Ende musste der 40-Jährige entscheiden: Entweder mit zwei Sachen baden gehen oder sich auf eine konzentrieren und damit wieder auf die Beine kommen. Das Sportlerheim auf dem Sportplatz am Tannenberg hat er somit hinter sich gelassen. Seit August 2014 hatte der Grevesmühlener den Imbiss betrieben. Nun ist dieser geräumt, ein neuer Pächter wird gesucht. Sein Fokus liegt ab sofort auf dem Café Kaffeebrenner im Bürgerbahnhof.

Anzeige

Viel Ware weggeworfen

Bereits der erste Lockdown habe ihm fast das Genick gebrochen, erzählt er. Für die Gäste auf dem Tannenbergsportplatz hatte er längst Waren gekauft, ist wieder von einem guten Frühjahr und Sommer ausgegangen. Vor allem Bockwurst, Bier, Kaffee und Eis für die Kids sind im Imbiss der Renner gewesen. Dann war plötzlich alles vorbei, Gemeinschaftssport nicht mehr erlaubt – und damit zeigten sich auch keine Sportler mehr, von Gästen ganz zu schweigen. Mario Wehr winkt ab: „So viel Ware wie ich damals weggeworfen habe ...“ Er führt den Satz nicht zu Ende. An seinem Gesichtsausdruck ist zu erkennen, dass es viel Geld gewesen sein muss, das er in den Sand setzte.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem ersten Lockdown war auch die Vermietung des Saals im Obergeschoss des Sportlerheims nicht mehr möglich. Geburtstagspartys, Hochzeitsfeiern oder andere Familienevents – Anfragen waren stets da und es war mitunter Glückssache, die Räumlichkeiten noch mieten zu können. Auch das: alles plötzlich vorbei.

Als zum Sommer die ersten Lockerungen kamen, füllten sich das Reservierungsbuch und auch der Sportplatz wieder. Der Rubel rollte wieder für Mario Wehr. Die Leute waren regelrecht hungrig – und das im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur nach Veranstaltungen.

35 Prozent weniger Einnahmen

Er ahnte, dass es nicht beim ersten Lockdown bleiben würde. „Ich war vorsichtig mit dem Kauf von Waren. Ich wollte nicht noch einmal so viel in die Tonne werfen müssen“, erinnert er sich. Und dann waren sie da, die neuen Beschränkungen. Er hielt sich an der Hoffnung fest, dass wenigstens sein Café im Bürgerbahnhof läuft. Veranstaltungen wurden beworben, Plakate gedruckt, die am Ende ungesehen in den Schrank wanderten. „Die Stadt ist mir mit der Miete auf dem Sportplatz und im Café entgegengekommen. Ansonsten wären die Lichter schon komplett aus“, verdeutlicht der gelernte Kaufmann für Groß- und Außenhandel.

Auch privat reduzierte er alles, was für ihn nicht wichtig war. „Ich hatte plötzlich 35 Prozent weniger Einnahmen. Der Teil, der mich privat über Wasser hielt“, erklärt er. Freunde redeten ihm ins Gewissen, das Sportlerheim abzustoßen. „Es fiel mir nicht leicht. Ich habe dort viel Zeit verbracht und viele Freunde gefunden“, gibt er zu. Andererseits hat es auch einiges zerstört – unter anderem sein Privatleben. „Es gibt Tage, an denen ich aus heiterem Himmel aus nackter Existenzangst heraus zu heulen beginne“, gibt er zu.

Die rettende Idee

Mit seinem Café Kaffeebrenner und seinem Service „Frühstück ans Bett“ strampelt er sich so langsam wieder nach oben. Der Preis ist hoch für ihn. „Ich arbeite sieben Tage die Woche und bin ab fünf Uhr, manchmal sogar schon zwischen drei und vier Uhr auf den Beinen“, berichtet er. Mario Wehr bereitet alles frisch zu und stellt einiges selbst her: Marmelade, Brotaufstriche, Butter. Für sein Frühstück hat er bisher nur gute Kritik bekommen. „Die Idee hat mich gerettet und ich bin den Menschen so dankbar, dass sie den Service annehmen“, erklärt er.

Mario Wehr (40) will sich jetzt auf seinen Frühstücksservice im Café Kaffeebrenner konzentrieren. Quelle: privat

Essen, das sich von anderen abhebt, scheint in der Corona-Krise zu funktionieren. Das merkt auch Manuela Schönfeldt. Im September 2019 erfüllte sich die 48-Jährige den Traum vom eigenen Café – das Kreihnsdörper Café-Stübchen – mit 20 Sitzplätzen, das seinen Standort im Kinogang in Grevesmühlen hat. Kuchen, Torten und belegte Brötchen, Suppen und ein täglich wechselnder Mittagstisch – alles selbst und frisch zubereitet. Ein Zugewinn für Grevesmühlen, der von den Kunden gern angenommen wurde. Niemand konnte ahnen, dass der sensationelle Start ein halbes Jahr später mit Corona ausgebremst wird. „Ich musste einen Monat schließen und habe dann außer Haus verkauft. Aber es ist nicht dasselbe, als wenn die Kunden in meinem kleinen Café sitzen“, bedauert sie.

Vor allem mit ihren leckeren Torten punktet Manuela Schönfeldt in ihrem Kreihnsdörper Café-Stübchen. Quelle: Jana Franke

Punkten mit Torten und Biobrot

Sie biss sich durch und machte sich vor allem mit ihren außergewöhnlichen, leckeren Torten und Kuchen einen Namen. Der Kreis der Stammkunden wuchs. Zuletzt auch, weil sie mit der Schließung des Reformhauses an der Fritz-Reuter-Apotheke den Verkauf des dort angebotenen Biobrotes der Mühlenbäckerei übernommen hatte. „Auch wenn viel Arbeit in meinem Café steckt, habe ich den Schritt bis heute nicht bereut“, erklärt Manuela Schönfeldt. Derzeit hat sie mittwochs bis freitags von 10 bis 15 Uhr und sonntags von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Vor allem mit ihrer Freundlichkeit punktet die Unternehmerin bei den Kunden. Sie hat immer einen Spruch auf den Lippen und spricht die meisten sogar mit Namen an. „Es gefällt mir hier sehr und es schmeckt gut“, bestätigt Christa Schenk aus Grevesmühlen, die auf baldige Lockerungen in der Corona-Pandemie hofft. „Ich war öfter mit Bekannten zum Frühstück hier“, erzählt die 73-Jährige. Nun bleibt es erst einmal beim Mittag außer Haus, das sich die Rentnerin regelmäßig bei Manuela Schönfeldt holt.

Ideen entwickeln statt Stillstand

Nur nicht stehen bleiben, Ideen entwickeln – das ist gerade jetzt wichtig. Das weiß auch Mario Wehr. Derzeit ist er noch allein im Café, das er seit 2017 betreibt. Seine Angestellte musste er entlassen. Fahrkarten für die Bahn verkauft er längst nicht mehr. „Ich war personell zu sehr eingebunden“, begründet er. Ersparnisse sind so gut wie aufgebraucht, die ersten staatlichen Hilfen aber bereits geflossen. „Seien wir doch ehrlich, wenn der Lockdown vorbei ist, dann fange ich komplett von vorne an.“

Lesen Sie auch: Abschlussschüler in Grevesmühlen: „Jeder ist für sich selbst verantwortlich“

Visionen sind da. „Ich grille und koche gern. Daraus könnte man auch im Café etwas machen“, sagt er und zählt Kochabende und ein Barbecue auf, das auf der geplanten Terrasse stattfinden könnte. Auch Veranstaltungen stehen bereits im Kalender. Das Kabarett „Die Arche“ aus Erfurt habe für Sommer schon zugesagt. „Und es soll einen wöchentlichen Wechsel von Musik und Kino geben“, blickt er voraus. Wer Mario Wehr kennt, weiß, dass er das, was er will, auch durchzieht.

Von Jana Franke