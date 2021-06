Mehr Freiräume für Kinder und Jugendliche in Schönberg (Nordwestmecklenburg) und Lüdersdorf: Sie dürfen in Jugendclubs wieder in größeren Gruppen zusammenkommen. In Lüdersdorf und Herrnburg öffnen die Treffs nach einer Corona-Pause neu. Mehr Spielräume wird es auch bei Ferienprogrammen geben.