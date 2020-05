Corona-Lockerungen: So kämpft sich der Sport in Wismar zurück

Wismar

Nicht die gegnerische Mannschaft, nicht der Kontrahent auf der Laufbahn, nicht die Hochsprunglatte – der härteste Gegner für Sportler heißt seit Mitte März Corona.

Fast 20 000 Mitglieder in 161 Vereinen und fünf Fachverbänden in Nordwestmecklenburg sind von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Training war nicht möglich, Wettkämpfe sind ausgefallen, der Spielbetrieb wurde eingestellt.

CORONABOXSport auf Sparflamme

Langsam laufen die Lockerungen an. Tennis auf dem Jahnsportplatz zum Beispiel ist möglich, auch Personaltraining in der Kung Fu & Sportschule Wismar. Außenanlagen können seit dem 11. Mai im kleinen Umfang von Gruppen genutzt werden. Ab Montag, 25. Mai, dürfen Sporthallen und Fitnesscenter unter Auflagen wieder öffnen. Doch bis zu den Sommerferien in vier Wochen wird noch keine Normalität im Vereinssport einziehen.

Kreissportbund appelliert

Darum appelliert Kerstin Groth, Geschäftsführerin des Kreissportbundes ( KSB) Nordwestmecklenburg: „Unsere 161 Sportvereine sind die großen und kleinen Leuchttürme in der sozialen Infrastruktur jeder Stadt und jeder Gemeinde in unserem Landkreis. Sie verdienen unsere Anerkennung und Würdigung für ihr ehrenamtliches Engagement und sie verdienen gerade jetzt unsere Solidarität und finanzielle Unterstützung.“

Die Geschäftsführerin hofft, dass die Mitglieder dem Sport die Treue halten und ihre Beiträge bezahlen. „Bisher ist mir nicht bekannt, dass es Abmeldungen wegen Corona gibt“, so Kerstin Groth. Doch mögliche Spätfolgen könne sie nicht ausschließen. Einen genauen Überblick wird es erst zum Jahresende geben, wenn die Vereine ihre Mitgliederstatistik an den KSB melden.

Anträge auf Soforthilfe

Dennoch gibt es bei Vereinen die Sorge, ob die Mitglieder auch weiterhin am Ball bleiben und die Finanzierung gesichert ist. So haben elf Sportvereine aus Nordwestmecklenburg einen Antrag auf Soforthilfe beim Landesportbund gestellt. Insgesamt stehen dort 3,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Offener Brief vom SV Dassow

Offensiv mit der Krise geht der SV Dassow 24 um. Der Verein zählt fast 400 Mitglieder in sieben Abteilungen, ab Juli kommt Badminton mit 20 Mitgliedern hinzu. Vereinschef Marko Kühl schreibt in einem offenen Brief: „In dieser Zeit kommt es auf das Miteinander an, sich gegenseitig zu stützen, sich zu unterstützen und nicht alleinzulassen. Es ist eine Situation, aus der wir aber auch mit einem neuen Gefühl der Zugehörigkeit, der Solidarität hervorgehen können.“

Marko Kühl weist auf die Nebenkosten für Sportlerheim, Vereinsbus sowie laufende Ausgaben für Versicherungen und Sportverbände hin und appelliert, dass die Mitgliedsbeiträge wichtig sind zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens. Seine Worte sind nicht verhallt. Es habe weder bei Mitgliedern noch bei Sponsoren Kündigungen gegeben. Von der Ehrenamtsstiftung MV hat der Dassower Verein 2800 Euro zur Bewältigung der Nebenkosten in kurzer Zeit bekommen.

Darüber ist der Vereinsvorsitzende sehr erfreut. Ob noch Gelder beim Landesportbund beantragt werden, sei noch offen, zumal dort das Antragsverfahren sehr kompliziert sei.

PSV und Anker mit guten Beispielen

Auch andere Vereine haben in der Corona-Zeit von sich Reden gemacht. So die Fußballer vom PSV Wismar, die auf Facebook sportlich für ihre Sponsoren und den Einkauf bei ihnen geworben haben. Oder auch der FC Anker, der seine Hilfe beim Einkaufen für ältere und bedürftige Menschen angeboten hat. Inzwischen gibt es beim Wismarer Fußballverein einen Corona-Trainingsplan. „Endlich, das Warten hat ein Ende! Covid-19 hat uns ins Wanken gebracht, aber wir sind nicht gefallen und haben durchgehalten“, steht auf der Homepage.

Mit Einzeltraining hat auch der Wismarer Ingo Pontow begonnen. Kung Fu, Kickboxen und Fitness sind wieder möglich. „Ab Montag könnten elf Sportler gleichzeitig trainieren, wenn jeder einen Abstand von zwei Metern einhält“, so Ingo Pontow. Auch er durchlebt eine schwere Zeit und appelliert an die Solidarität untereinander, „damit unser Verein und die Kung-Fu-Schule überleben und wir in Zukunft wieder in unserer gewohnten Umgebung trainieren können“.

Land mit neuer Verordnung

Das Land hat am letzten Sonnabend Lockerungen für den Sport angekündigt. Danach können Fitnessstudios und Sporthallen ab dem 25. Mai wieder öffnen. Wie? Das ist die Frage. Die neue Corona-Verordnung des Landes wurde am Dienstagnachmittag verabschiedet. Darin enthalten sind auch Aussagen zum Sport in Hallen und Fitnessstudios. Auch die Hansestadt, der Landkreis und die Gemeinden warten auf die Hinweise aus der Verordnung. Denn Sportvereine und Aktive wollen sich zurückkämpfen.

Anträge stellen Seit dem 11. Mai 2020 können Sportaußenanlagen wieder für das Training im Freizeit- und Breitensport genutzt werden. Die Nutzung einer städtischen Sportaußenanlage kann bei der Abteilung Sport unter der E-Mailadresse sport@wismar.de beantragt werden. Vor Trainingsbeginn ist der Gesundheitszustand zu dokumentieren. „Dafür haben wir entsprechende Vordrucke erstellt, die der Antragsteller mit Genehmigung der Nutzungszeit von uns erhält“, so Susanne Möller, Abteilungsleiterin Sport der Stadt. Am Dienstag hat das Land die neue Corona-Verordnung mit Hinweisen zum Sport in Hallen ab dem 25. Mai verabschiedet. Es ist davon auszugehen, dass die Vereine die Nutzung bei der Stadt bzw. beim Landkreis oder der Gemeinde beantragen müssen.

Von Heiko Hoffmann