Corona-Masken vom Land: Jetzt kommen die Rechnungen aus Schwerin

Das könnte teuer werden: Pflegediensten, Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen flattern in den nächsten Wochen Rechnungen vom Land ins Haus. Die Schutzausrüstung, die die Landesregierung in den ersten Wochen der Corona-Krise zentral besorgt und verteilt hat, lassen sich die Behörden in Schwerin jetzt bezahlen.

Das sorgt für Unmut. Vor allem, weil noch niemand weiß, wie teuer Masken und Schutzanzüge sind.

Florian Haug, Leiter des Eigenbetriebes Rettungsdienst, präsentiert eine Schutzmaske aus Rehna. Quelle: Prochnow

„Das ist im Moment eine sehr unbefriedigende Situation“, kritisiert Florian Haug, Leiter des Rettungsdienstes beim Landkreis Nordwestmecklenburg und zuständig für den Katastrophenschutz. „Da kommen auf einige Pflegedienste erhebliche Summen zu.“ In welcher Höhe, das lasse sich derzeit noch nicht ansatzweise abschätzen.

Preisspanne für Schutzmasken von 2,50 bis 13,90 Euro pro Stück

„Wir haben als DRK-Kreisverband allein für Schutzmasken zwischen 20 000 und 25 000 Euro ausgegeben seit Beginn der Krise“, erklärt Ekkehard Giewald, Chef des DRK in Nordwestmecklenburg. Für höherwertige FFP2-Masken habe man „zwischen 2,50 Euro und 13,90 Euro“ pro Stück gezahlt. Die Preise seien zwischenzeitlich aufgrund der Nachfrage regelrecht explodiert. Gekauft wurde dennoch.

Zusätzlich zur eigenen Beschaffung hat auch der DRK-Kreisverband Lieferungen vom Land erhalten, um den Bedarf zu decken. Ob jetzt die Empfänger, wie das Rote Kreuz in Nordwestmecklenburg, die Zeche allein zahlen müssen, auch das steht noch in den Sternen. „Wir machen den erhöhten Aufwand bei den Pflege- und Krankenkassen natürlich geltend“, so Giewald. Allerdings würde noch verhandelt, ob die Kassen sich darauf einlassen. „Bis jetzt haben wir noch keine Zusage.“

Flugzeugladungen an Masken aus Vietnam

Dass das DRK die Lieferungen der Masken und Schutzanzüge bezahlen müsse, davon sei der DRK-Geschäftsführer natürlich ausgegangen. „Aber wir hätten schon gern gewusst, von welchen Preisen wir sprechen. Da wäre ein wenig mehr Kommunikation wünschenswert gewesen.“

Das sieht auch Florian Haug so, der inzwischen mehrere Anfragen vom Land auf dem Tisch hat. „Denn die ersten Lieferungen kamen ohne Lieferschein. Und jetzt steht das Land vor der Frage, was damals in welchem Umfang an welchen Empfänger übergeben worden ist.“

Unter anderem wurden Flugzeugladungen an Schutzmasken aus Vietnam im Auftrag der Landesregierung eingeflogen und über die Landkreise verteilt. Das im Nachgang aufzuarbeiten, sei alles andere als einfach. Und die unklaren Preise würden die Sache nicht besser machen, so Haug.

Beim Landkreis zumindest seien von Beginn an Listen geführt worden über den Ein- und Ausgang von Schutzausrüstung. Denn nachdem klar war, dass die vorhandenen Ressourcen nicht ausreichen würden, hatte der Landkreis auch auf eigene Faust medizinisches Material beschafft und verteilt.

Corona-Rechnungen aus Schwerin – das sagt das Innenministerium Das Land werde den Landkreisen und kreisfreien Städten die Schutzmaterialien in Rechnung stellen, die diese aus dem Katastrophenschutzlager abgeholt haben bzw. die von dort geliefert worden sind, heißt es aus dem Innenministerium. Die Rechnungen stellt das Landesamt für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz. Bis auf die erste Lieferung hätten die Landkreise und kreisfreien Städte die Materialien selbst abholen lassen. Spätestens Anfang April sei im interministeriellen Führungsstab, in dem auch die Landkreise und kreisfreien Städte vertreten sind, durch das Innenministerium klargestellt worden, dass die Schutzmaterialien zu bezahlen sind. Bis zum 30. April seien Schutzmaterialien im Wert von 6,55 Millionen Euro verteilt worden. Derzeit werde mit Landkreistag und Städte- und Gemeindetag eine Vereinbarung über Lieferung und Bezahlung verhandelt. Sobald diese unterzeichnet sei, werden die ersten Abschlagszahlungen verschickt.

Innenministerium : Kosten liegen unter marktüblichen Preisen

Laut Innenministerium stellt das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten die Materialien in Rechnung, die diese in Katastrophenschutzlagern abgeholt haben oder die von dort geliefert worden sind. Dass diese bezahlt werden müssten, sei demnach bereits spätestens Ende April klargestellt worden.

Zu zahlen sind jedoch nicht die marktüblichen Preise, sondern die Kaufpreise. Diese hätten zum Lieferungszeitpunkt „deutlich unter den marktüblichen Preisen“ gelegen. Die bis Ende April gelieferten Materialien haben einen Gesamtwert von 6,55 Millionen Euro.

Pflegedienst Volk war auf die Lieferungen nicht angewiesen

Rudi Volk Quelle: Archiv

Entspannt beobachten kann das Problem Rudi Volk vom gleichnamigen Pflegedienst in Nordwestmecklenburg. „Wir brauchten das damals zum Glück nicht, unsere Lager waren voll. Wir hatten ausreichend Schutzausrüstung und waren nicht auf die Hilfe vom Land angewiesen“, berichtet Rudi Volk. Hinzu kam, dass zwei seiner Pflegerinnen gelernte Näherinnen sind und sich gleich an die Arbeit gemacht hätten. „Wir waren von Anfang an gut ausgerüstet.“ Die Angebote des Landkreises habe er zwar erhalten, geantwortet habe er jedoch nicht darauf.

Auch als Landrätin Kerstin Weiss rund 900 von der Diakonie hergestellte Mund- und Nasenschutzmasken im Nordwestkreis verteilte, gab sein Pflegedienst diese Masken an die Angehörigen von Patienten weiter, damit die sich bei Besuchen entsprechend schützen könnten.

„Hochprofessionelle“ Organisation an Uniklinik Greifswald

Auch das Uniklinikum Greifswald war nicht auf Lieferungen durch die Landesregierung angewiesen. „Wir hatten zu jedem Zeitpunkt genügend Schutzmaterialien da“, sagt Christian Arns, Leiter der Unternehmenskommunikation. Zahlreiche Kollegen in der Verwaltung hätten im Austausch mit verschiedensten Anbietern gestanden, um den Bedarf zu decken. „Das war ein harter Kampf“, betont er.

Die Kosten für Schutzmasken und Schutzanzüge seien in dieser Zeit „durch die Decke gegangen“, überraschten jedoch niemanden am Klinikum. „Abschließend weiß noch keiner, wie sich das rechnen und gegenrechnen wird“, so Arns. Der Markt entspanne sich jedoch langsam wieder, was auch mit den geringen Fallzahlen zu tun hätte.

Von Michael Prochnow und Anh Tran