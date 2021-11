Corona-Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg mit Rekordwert

Wismar

Mit einem neuen Tageshöchststand an neuen Corona-Fällen endet der Dienstag in Nordwestmecklenburg. 195 Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises – so viele wie nie zuvor. Der letzte Tageshöchstwert wurde am 23. November mit 104 Neuinfektionen registriert. Dennoch: Die Hospitalisierungsinzidenz in Nordwestmecklenburg beträgt weiter 1,9. Dadurch steht der Landkreis weiterhin als letzte Region auf Stufe gelb der Corona-Ampel. Die Auslastung auf den Intensivstationen liegt bei 7,7 Prozent. Mit den Neuinfektionen steigt die Infektionsinzidenz um 58,8 auf 303,8.

Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag 1576 Neuinfektionen und fünf Todesfälle gemeldet. Die höchste Inzidenz weist mit 472,0 die Mecklenburgische Seenplatte auf, die höchste Fallzahl der Landkreis Rostock mit 347. Mit einer Hospitalisierungsinzidenz von 8,8 rutscht MV wieder in die Stufe orange. Nichtsdestotrotz greifen ab Mittwoch, 1. Dezember, schärfere Maßnahmen, da das Bundesland seit Samstag auf Rot ist. Damit die Verschärfungen wieder aufgehoben werden, muss die Ampel fünf Tage in Folge auf Orange stehen.

Von OZ