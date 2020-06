Ich schreibe diesen Brief an alle Erwachsenen. In dem Brief geht es mir darum, dass Sie die Kinder nicht beachten. Ich finde es blöd, dass alle Touristen in das Bundesland reindürfen und wir, die Kinder, nicht einmal in die Schule können. Leute, die rumschreien, wie schwer sie es in ihrem Leben haben, finde ich komisch, denn wir haben es doch genauso schwer. Wir sagen es bloß nicht. Zum Beispiel dürfen wir kaum noch Freunde treffen, reiten gehen, Fußball spielen, Ballett und andere Sportarten machen. Die Kinder werden einfach nicht beachtet, nur, weil sie einfach kleiner und machtloser sind. Ich finde es so was von gemein, dass man Sport machen kann, aber Ballett nicht, denn das Gymnasium in Grevesmühlen hat entschieden, dass meine Ballettgruppe nicht in der Turnhalle Ballett machen darf. Die Aussage dieses Briefes soll heißen, dass nicht nur Erwachsene Sorgen haben, sondern auch Kinder. Die Erwachsenen sollten mal etwas tun, zum Beispiel, dass man Ballett in der Turnhalle in Grevesmühlen machen darf. Dorothea