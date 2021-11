Corona: Nordwestmecklenburgs Tageswert mit traurigem Rekord

Wismar

Erneut gibt es im Landkreis Nordwestmecklenburg einen neuen Rekord in Bezug auf den Tageswert der Corona-Neuinfektionen. Bereits am Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt 70 neue Fälle, am Donnerstag ist dieser Rekord geknackt worden. 72 neue Fälle sind am Abend gemeldet worden.

Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 5,7, die Auslastung auf den Intensivstationen steigt leicht auf 4,6 Prozent. Die Infektionsinzidenz steigt deutlich auf 158,3. Am Vortag lag sie bei 134,2. In der risikogewichteten Stufenkarte der Corona-Ampel steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden am Donnerstag insgesamt 807 Neuinfektionen und zwei Todesfälle gemeldet. Landesweit beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 6,5, die Infektionsinzidenz steigt auf 217,3 und die Auslastung auf den Intensivstationen auf 10,3 Prozent. Die meisten neuen Fälle meldet Vorpommern-Greifswald mit 156. Die höchste Infektionsinzidenz hat der Kreis Vorpommern-Rügen mit 303,0.

Von OZ