Grevesmühlen

Gute Nachrichten für den Kultursommer in Nordwestmecklenburg, der Landkreis hat 100 000 Euro Fördermittel erhalten, um Veranstaltungen und Projekte zu unterstützen. Zusammen mit den 24 000 Euro des Kreises und 1000 Euro, die der Heimatverein Bad Kleinen zur Verfügung stellt, wächst die Summe auf 125 000 Euro. Unter dem Titel „Kultur on Air“ sollen in den nächsten Wochen Theatervorstellungen, Konzerte, Lesungen und andere Projekte das kulturelle Leben wieder hochfahren lassen.

Planungssicherheit für die Kulturbranche

„Ich freue mich sehr, dass wir die Bundesmittel erhalten und so die Kulturbranche in der Region einen ersten wichtigen Impuls erhält. Wir machen uns nun unverzüglich an die Ausschreibung und die weitere Planung“, so Sachgebietsleiter Klaus-Jürgen Ramisch aus der Kreisverwaltung. Fachbereichsleiter Ingo Funk fügt hinzu: „Mit dem Projekt geben wir den teilnehmenden Kulturschaffenden ein Stück Planungssicherheit. Aber wir wollen auch dazu beitragen, dass die kulturellen Angebote in unserem Landkreis in diesem Sommer – trotz aller noch bestehenden Unsicherheiten – nicht zu kurz kommen und die Menschen etwas unternehmen können.“

Bespielt werden Gärten, Schlossparks und Innenhöfe, leere Fabrikhallen, öffentliche Räume, Kirchen Pfarrgärten und viele andere Orte. Zahlreiche Programmbeiträge wenden sich mit „Mitmach-Aktionen“ an ein Publikum unterschiedlicher Generationen. Das Projekt des Landkreises Nordwestmecklenburg hat zum Ziel, die vielfältigen kleinen und größeren Akteure der freien Szene sichtbar werden zu lassen und durch die erstmalige gemeinsame Vermarktung über den Kultursommer den Grundstein für eine nachhaltige Marketingkooperation der freien Kulturszene in Westmecklenburg zu legen.

Bewerbungen bis zum 15. Juni an den Lankreis

Erste Interessenten gibt es bereits, aber auch weitere Bewerbungen sind noch möglich: Interessenten können dem Landkreis ihre Projektskizze und/oder Idee für einen künstlerischen Auftritt oder Präsentation per Email bis zum 15. Juni schicken. Und zwar an: Klaus-J. Ramisch, Landkreis Nordwestmecklenburg, Fachdienst Bildung und Kultur, kultur@nordwestmecklenburg.de.

Von Michael Prochnow