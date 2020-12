Corona-Party in Grevesmühlener Kreisverwaltung? Nun soll das Innenministerium handeln

Grevesmühlen/Wismar

Jetzt soll sich das Innenministerium mit den Umständen der Verabschiedung einer Mitarbeiterin der Kreisverwaltung in den Räumen der Malzfabrik in Grevesmühlen befassen. Dennis Klüver ( Piratenpartei) hat sich mit einer Rechtsaufsichtsbeschwerde an die Behörde gewandt. Mit Datum 24. Dezember habe er sie verschickt, wie der Rehnaer am Donnerstag sagte.

Klüver, sachkundiger Einwohner im Landkreis im Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung, wirft dem Landkreis massive Verstöße gegen die Corona-Regeln vor. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) hatte eine andere Sicht geschildert und die Vorwürfe als Quatsch abgetan. „Die Abstandsregeln wurden eingehalten. Die Kreisverwaltung ist sich schon bewusst, was sie macht“, so die Landrätin am Mittwoch gegenüber der OZ.

Anzeige

Pirat wirft Versäumnisse vor

Am 17. Dezember fand in der Kreisverwaltung in Grevesmühlen die Verabschiedung einer Sekretärin des Fachdienstes Bildung und Kultur statt. Klüver schreibt an das Innenministerium: „Es gab eine Einladung über das Intranet der Verwaltung, insofern war es keine spontane Veranstaltung. Nach der Landesverordnung zu Corona sind allerdings alle Veranstaltungen untersagt. Es trafen sich 20 Personen bei Kaffee und Imbiss. Dazu gab es eine Musikeinlage der Kreismusikschule.“

Dennis Klüver, Piratenpartei Quelle: Michael Prochnow

Der Pirat selbst war nicht anwesend. Nach seinen Informationen, die er der Schweriner Behörde schildert, seien nicht durchgehend Masken getragen worden, ein Hygienekonzept sei nicht erkennbar gewesen. Gegen selbst festgelegte Maßnahmen wie die gleichzeitige Benutzung des Fahrstuhls durch mehrere Personen sei verstoßen worden.

Klüver schreibt weiter: „Entgegen der öffentlichen Behauptung der Landrätin befangen sich die Gäste alle auf einer Etage zur Verabschiedung, die Veranstaltung dauerte mindestens 30 Minuten.“ Er teilt mit, dass die Landrätin und ihr 2. Stellvertreter, Ingo Funk, anwesend waren.

Anzeige beim Ordnungsamt bringe nichts

„Ich bitte um eine kurzfristige Intervention in geeigneter Weise nach den Festlegungen der Verordnung. Eine Anzeige beim Ordnungsamt ist nicht zielführend, da die Landrätin ja in diesem Fall als Verwaltungschefin gegen sich selbst ermitteln und einschreiten müsste“, so Klüver abschließend.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Nachfrage, was er sich unter einer kurzfristigen Intervention vorstellt, sagte der Pirat, dass er nichts Konkretes im Auge habe. Ihm gehe es darum, dass der Vorgang nicht auf die lange Bank geschoben werde, weil die Behörde allgemein ziemlich lange brauche mit einer Reaktion.

Landrätin schildert andere Sicht

Nach Angaben der Landrätin hatten bei der Verabschiedung etwa 15, maximal 20 Mitarbeiter auf drei Etagen verteilt im Flurbereich gestanden und zugesehen, wie die Kollegin verabschiedet wurde. Alles mit Maske und Abstand. Es seien anwesende Kollegen gewesen, die aus ihren Zimmern getreten sind. Ingo Funk habe einige Abschiedsworte gesagt. Als sie zufällig vor Ort gewesen sei, habe sie der Mitarbeiterin Tschüss gesagt.

Mit mindestens zehn Metern Abstand sollen Hartwig Kessler und Heidrun Bank (beide im Ruhestand) und Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane ein Ständchen gespielt haben.

In einer Mail am Mittwoch hatte Dennis Klüver erstmals auf den vermeintlichen Verstoß hingewiesen. Der Pirat spricht darin von „Party in der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg“. Klüver: „Veranstaltungen aller Art werden vom Kreis strikt untersagt, nur bei sich selbst machen die Verantwortlichen eine Ausnahme. Das ist unverantwortlich, unverantwortlich als Vorbild für die Bürger und gegenüber den eigenen Mitarbeitern.“

Dazu sagte Kerstin Weiss: „Das ist Quatsch. Wenn ich nicht selber da gewesen wäre, würde ich es vielleicht anders einschätzen.“ Sie finde es übertrieben, wenn man sich „über so eine Geste echauffiert“.

Von Heiko Hoffmann