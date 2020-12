Grevesmühlen/Wismar

„Piraten entsetzt: Party in der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg“. Eine Mail mit dieser Schlagzeile von der Piratenpartei machte einen Tag vor Heiligabend die Runde. Sie sorgte für Aufregung und hatte das Potenzial, die Weihnachtsstimmung in der Kreisverwaltung zu verhageln. Dabei geht es um die Verabschiedung einer Mitarbeiterin am 17. Dezember in den Räumlichkeiten der Kreisverwaltung in Grevesmühlen.

Was der Pirat Dennis Klüver als unverantwortlich bezeichnet, wird von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) als Quatsch abgetan. Ihre Sicht der Dinge ist jedenfalls eine ganz andere.

Der Reihe nach. Klüver schreibt in der Mail: „Am letzten Donnerstag wurde eine Sekretärin im Fachdienst Bildung und Kultur in den Ruhestand verabschiedet. Es gab eine große Runde zur Verabschiedung mit Reden der Landrätin und ihres 2. Stellvertreters und Imbiss und auch die Kreismusikschule hatte dort einen musikalischen Auftritt“, so Dennis Klüver, bekanntester Pirat in Nordwestmecklenburg.

Pirat kritisiert

Nach seinen Angaben sei dazu groß eingeladen worden. Zum Beispiel auch der Personalrat, doch dieser sei „wegen der Coronaregeln nicht hingegangen“, so Klüver, der kräftig Dampf ablässt: „Veranstaltungen aller Art werden vom Kreis strikt untersagt, nur bei sich selbst machen die Verantwortlichen eine Ausnahme. Das ist unverantwortlich, unverantwortlich als Vorbild für die Bürger und gegenüber den eigenen Mitarbeitern.“

Das sagt die Landrätin

Auf OZ-Anfrage schilderte am Mittwoch Landrätin Kerstin Weiss ihre Sicht der Dinge. „Ich bin durch Zufall dort hingekommen.“ Die Verabschiedung sei vom Fachbereich 3 (Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit) organisiert worden. Geleitet wird dieser von Ingo Funk.

Etwa 15, maximal 20 Mitarbeiter („Ich habe nicht gezählt“), hätten auf drei Etagen verteilt im Flurbereich gestanden und zugesehen, wie die Kollegin verabschiedet wurde. Alles mit Maske und Abstand. Es seien anwesende Kollegen gewesen, die aus ihren Zimmern getreten sind. Ingo Funk habe einige Abschiedsworte gesagt. Als sie zufällig vor Ort gewesen sei, habe sie der Mitarbeiterin Tschüss gesagt und keine Rede gehalten, so die Landrätin.

Die Abstandsregeln seien eingehalten worden

Ein kleines Ständchen hätten Hartwig Kessler und Heidrun Bank (beide im Ruhestand) und Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane gespielt, mindestens zehn Meter entfernt von den anderen Teilnehmern. Etwa eine Viertelstunde habe die Verabschiedung gedauert.

Zum Vorwurf von Dennis Klüver, dass es unverantwortlich gewesen sei, sagt Kerstin Weiss: „Das ist Quatsch. Wenn ich nicht selber da gewesen wäre, würde ich es vielleicht anders einschätzen.“ Und weiter: „Ich wüsste nicht, was daran verwerflich sein sollte.“ Die Abstandsregeln seien eingehalten worden. Weiss: „Die Kreisverwaltung ist sich schon bewusst, was sie macht.“ Sie finde es übertrieben, wenn man sich „über so eine Geste echauffiert“. Ein Vertreter des Personalrats war am Mittwoch nicht zu erreichen.

Von Heiko Hoffmann